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Actualitate

INTERVIU. Chirurg, după ce un microfon deschis a surprins o discuție a lui Putin și Xi Jinping despre grefe de organe și nemurire: „Puternicii zilei sunt indignați că o problemă tehnică le limitează accesul la controlul total”

Ana Tepșanu
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„S-au făcut ceva progrese, nu? Oare nu s‑a putut găsi o soluție? Nu există scăpare? Dacă organele noastre nu sunt altceva decât piese de schimb, atunci n-ar putea să fie înlocuite de dibacii noștri chirurgi ori de câte ori este nevoie?”, se întreabă, voit provocator, chirurgul Cătălin Vasilescu într-un interviu pentru HotNews.

Bogați sau săraci, oamenii și-au dorit dintotdeauna tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte. Anul trecut, un microfon deschis surprindea dialogul purtat de președintele rus Vladimir Putin cu președintele chinez Xi Jinping despre viața dincolo de limitele biologice, în timp ce președintele nord-coreean Kim Jong-un îi privea zâmbitor.

Drumul către nemurire este pavat însă cu erori și orori, despre care Cătălin Vasilescu vorbește fără ocolișuri.

Profesor universitar și chirurg, șef al Disciplinei Chirurgie Generală I a Institutului Clinic Fundeni, Cătălin Vasilescu descrie, în noua sa carte, „Placebo”, diversele încercări de a păcăli moartea făcute de-a lungul timpului.

Vasilescu, un profesionist care a adus contribuții importante în chirurgia oncologică, chirurgia robotică și cercetarea medicală, a pornit cartea de la conștientizarea faptului că „setea de nemurire” pune lumea în mișcare.