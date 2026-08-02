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Actualitate

Interviu cu scriitorul de 22 de ani care a cucerit Europa: „Generația mea vede declinul libertății. Trebuie să luptăm din nou pentru ea”

Ana Tepșanu
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Scriitorul elvețian Nelio Biedermann, în vârstă de 22 de ani, este noua revelație a literaturii europene, după succesul romanului „Lázár”, publicat recent și în România, la Editura Trei. „Cititul ar trebui să fie plăcut și interesant, să-ți lărgească orizonturile, să te pună la încercare, să-ți dea instrumentele să vezi lumea altfel”, este sfatul pe care-l dă Nelio Biedermann, în interviul pentru publicul HotNews, tinerilor din toată lumea. 

  • Romanul „Lázár”” a fost tradus în peste 25 de limbi și în curs de ecranizare, romanul inspirat din propriile rădăcini aristocrate maghiare urmărește destinul unei familii, de la sfârșitul Imperiului Habsburgic până la Revoluția Maghiară din 1956.
  • O sursă de inspirație pentru Biedermann au fost și poveștile pe care le-a aflat de la bunica lui, care suferea de demență.
  • Când se uită la lumea de azi, scriitorul spune că vede și simte „o senzație de neputință și apatie”. 

La 22 de ani, Nelio Biedermann a devenit un fenomen al literaturii contemporane. Romanul său „Lázár”, apărut recent în România la Editura Trei, a devenit instant bestseller și a fost tradus în peste 25 de limbi. 