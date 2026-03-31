Interviu cu Victor Armășelu, vicepreședinte Samsung Electronics România și Bulgaria: Viziunea Samsung 2026 – Tehnologia ca partener neintruziv

Două decenii de leadership global nu se construiesc printr-un singur moment decisiv, ci printr-o strategie coerentă și capacitatea de a anticipa schimbarea. Pentru Samsung, mutarea de la o abordare centrată pe produs la una axată pe experiență și ecosistem a fost esențială. La CES 2026, această direcție s-a concretizat în conceptul „Entertainment Companion”, care transformă televizorul dintr-un simplu ecran într-un partener inteligent, adaptat contextului și obiceiurilor de consum.

Samsung marchează 20 de ani ca lider global pe piața de televizoare. Care a fost momentul sau decizia de impact care a adus brandul în această poziție?

Victor Armășelu: Leadership-ul nostru de două decenii nu a fost generat de un singur moment definitoriu, ci de o strategie consecventă, construită pe termen lung. Decizia fundamentală a fost tranziția de la o gândire orientată strict către produs la o strategie bazată pe experiență și ecosistem. Am înțeles că un lider trebuie să anticipeze modul în care evoluează consumul de conținut, investind constant în tehnologii de display precum Micro LED sau Micro RGB, dar punând mereu accent pe modul în care televizorul devine parte din viața de zi cu zi.

Ce înseamnă, concret pentru utilizator, conceptul de „Entertainment Companion” prezentat de Samsung la CES 2026?

Victor Armășelu: Conceptul marchează o schimbare majoră: televizorul încetează să mai fie un obiect pasiv și devine un partener activ și empatic. Pentru utilizator, acest „Companion” înseamnă o experiență care se adaptează constant, de la recomandări relevante până la ajustarea automată a setărilor în funcție de context. Funcționează ca un regizor de culise: înțelege dacă urmărești un film, un meci sau te joci și ajustează imaginea și sunetul în consecință. În esență, este o experiență mai personală și mai intuitivă, care depinde tot mai puțin de intervenția manuală a utilizatorului.

Cum se schimbă rolul televizorului într-o casă în care conținutul este deja peste tot: pe telefon, tabletă sau laptop?

Victor Armășelu: Într-un context în care conținutul este fragmentat între multiple device-uri, televizorul își redefinește rolul și devine centrul experienței digitale din casă. El nu mai este doar un ecran mai mare, ci locul în care conținutul capătă sens, oferind un nivel de imersiune pe care restul dispozitivelor nu îl pot replica. Televizorul evoluează dintr-un simplu device de consum în hub-ul central al locuinței, unde poți controla alte dispozitive din ecosistem direct de pe ecran.

Conceptul „Your Companion to AI Living” este foarte amplu. Cum se traduce el într-o experiență zilnică reală, pe care utilizatorul o simte imediat?

Victor Armășelu: AI Living înseamnă că tehnologia începe să funcționeze în mod proactiv și contextual, fără a mai necesita intervenție constantă. În viața de zi cu zi, acest lucru se traduce printr-un ecosistem care înțelege contextul și se adaptează în timp real. Televizorul recunoaște tiparele de consum, ajustează automat setările audio-vizuale și se integrează fluid cu celelalte dispozitive și electrocasnice conectate din casă pentru a crea o experiență unitară.

Care este primul lucru pe care îl face AI-ul într-un televizor Samsung și pe care utilizatorul îl observă fără să știe că este AI?

Victor Armășelu: Cel mai vizibil, dar și cel mai „discret” efect, este optimizarea automată a imaginii și a sunetului. Utilizatorul nu trebuie să ajusteze manual setările; televizorul face acest lucru singur în funcție de conținut, de lumina ambientală sau de preferințele anterioare. Rolul AI-ului este să simplifice interacțiunea, astfel încât utilizatorul să observe doar că experiența este pur și simplu „mai bună”, fără a fi nevoie să descifreze mecanismele tehnice din spate.

Samsung vorbește despre un ecosistem complet conectat. Care este acel moment în care utilizatorul simte cu adevărat diferența față de folosirea unor dispozitive separate?

Victor Armășelu: Momentul diferențiator este atunci când tehnologia funcționează fluid, fără întreruperi între dispozitive. Prin aplicația SmartThings, televizorul, telefonul și electrocasnicele comunică între ele pentru a crea o experiență coerentă, fie că vorbim despre divertisment sau despre controlul locuinței. Această tranziție de la dispozitive izolate la un ecosistem integrat este pilonul central al AI Living.

Tehnologii precum Micro RGB sau acoperirea 100% a spectrului BT.2020 sunt impresionante. Cum se traduc ele în experiența reală de vizionare, dincolo de specificații?

Victor Armășelu: Dincolo de specificații, aceste tehnologii înseamnă o experiență vizuală mult mai apropiată de realitate. Tehnologia Micro RGB permite redarea unor culori extrem de precise și un nivel de detaliu ridicat, făcând imaginile mai vii și mai naturale. Pentru utilizator, diferența se traduce printr-o experiență mai imersivă în filme sau gaming, care te apropie de ceea ce vezi în realitate.

Dacă ne uităm la următorii 3–5 ani, cum va arăta televizorul? Mai este el doar un ecran sau devine altceva?

Victor Armășelu: Televizorul va deveni din ce în ce mai mult un dispozitiv inteligent integrat perfect în ambientul și ecosistemul casei. Va continua să evolueze ca tehnologie de display, dar diferențierea reală va veni din capacitatea sa de a înțelege contextul și de a anticipa nevoile utilizatorului. Acesta va funcționa ca un punct central al experienței digitale din locuință, facilitând interacțiunea neintruzivă cu restul dispozitivelor conectate.

Spuneți-mi, vă rog, care e viitorul televizoarelor moderne într-o propoziție scurtă.

Victor Armășelu: Televizorul devine un partener inteligent, intuitiv și neintruziv, integrat în ecosistemul casei, care personalizează și simplifică experiența digitală de zi cu zi.

Articol realizat în parteneriat cu Samsung