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Actualitate

INTERVIU Lecția australiană despre interzicerea accesului minorilor la rețelele sociale. Avertisment din Melbourne pentru România: „Trebuie să vă puneți casa în ordine”

Vlad Dumitrescu
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Australia a devenit prima țară din lume care a interzis rețelele sociale pentru copiii sub 16 ani. România discută o lege similară, iar Comisia Europeană pregătește propriile restricții. Pentru a afla dacă modelul australian a dat rezultate, la 7 luni de la implementare, HotNews a discutat cu experți și profesori din această țară. „Rezultatele sunt mult sub așteptările guvernului”, spune Susan Sawyer, cadru didactic la Universitatea din Melbourne și directoarea Centrului pentru Sănătatea Adolescenților din cadrul Royal Children’s Hospital din același oraș, în discuția cu HotNews.

  • „Copiii pot continua să vizioneze conținut prin browser, fără să fie conectați la un cont. Pot intra pe YouTube și pot vedea videoclipuri, chiar dacă YouTube este inclus în lege”, exemplifică Lisa Given, profesoară de știința informației la RMIT University din Melbourne, una dintre neajunsurile legii.
  • Aceasta nu este însă singura problemă semnalată de cele două experte australiene consultate de HotNews.
  • Cum ar trebui protejati mai eficient adolescenții: „Platformele să fie sigure prin design. De exemplu, utilizatorii să poată dezactiva algoritmul care le personalizează fluxul de conținut sau să folosească versiuni ale platformelor fără astfel de algoritmi”, este de părere Lisa Given. 
  • Cele două experte văd însă și partea bună: „Această legislație a dus conversația despre rețele sociale la un nivel mult mai profund”.
  • Un sfat din Australia pentru România: „Educația digitală trebuie să fie o prioritate”, spune Susan Sawyer de la Universitatea din Melbourne. 