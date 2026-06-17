INTERVIU. Moștenitorul Brătienilor pune o întrebare în privința lui Adrian Veștea pe care niciun alt liberal nu a rostit-o și vorbește despre greșelile făcute de Nicușor Dan, dar și de PNL. Două momente cu Bolojan

Într-un interviu acordat publicului Hotnews, Dinu Zamfirescu, unul dintre principalii oameni care au reconstruit PNL-ul interzis jumătate de secol de comuniști, critică modul în care președintele Nicușor Dan a desemnat cele două propuneri de premier de până acum, dar vorbește și despre greșelile pe care le-a făcut PNL până acum.

Despre Nicușor Dan: „Poate că actualul preşedinte e mult prea tânăr. Nu ştiu ce cunoştinţe teoretice are, dar văd că nu le are pe cele practice”

Despre PNL: Nu am o părere foarte bună despre ce se întâmplă cu partidul acum, îmi lasă impresia că e fără direcţie

În interviu, Zamfirescu invocă și două momente personale cu Ilie Bolojan

Moștenitorul Brătienilor

Dinu Zamfirescu nu vorbește despre PNL ca un membru de partid care comentează o dispută politică de moment. A crescut în casa familiei Brătianu (creatoarea Partidului Liberal), după ce mama sa s-a recăsătorit cu Dan Brătianu, fiul fostului președinte PNL, Dinu Brătianu. S-a înscris în tineretul liberal în 1945, la 16 ani, când România era încă monarhie, iar comunismul abia se instaura. A fost arestat, a trecut prin închisorile comuniste, a trăit în exil și s-a întors după 1989 ca să participe la reconstrucția partidului pe care regimul comunist îl scosese din viața politică. În curând va împlini în curând 97 de ani, iar răspunsurile lui despre PNL-ul de astăzi vin după o viață întreagă petrecută în jurul acestui partid.



De la această distanță, dar și de la această apropiere biografică, analiza lui despre PNL-ul de azi nu e doar despre Adrian Veștea, Ilie Bolojan sau Nicușor Dan. E despre un partid în care, spune Zamfirescu, au intrat oameni pe care nu i-a mai întrebat nimeni ce caută acolo şi de ce se numesc liberali.

Dinu Zamfirescu. Inquam Photos / George Călin

„Sunt oameni care nu cunosc mersul politicii, indiferent de funcţia pe care o au”

HotNews: Domnule Zamfirescu, dumneavoastră v-ați format ca liberal înainte ca PNL să fie interzis de comunişti, ați păstrat această convingere şi închisorile comuniste, și în exil, iar după 1989 v-ați întors ca să puneți umărul la reconstrucţia partidului. Când vedeți PNL-ul de astăzi, ce mai recunoașteți din acel spirit?

Dinu Zamfirescu: La 16 ani (în 1945, n.r.) m-am înscris în tineretul liberal şi, de atunci, am rămas mereu în partid. Nu am o părere foarte bună despre ce se întâmplă cu partidul acum, îmi lasă impresia că e fără direcţie.

Dar cred că şi partidul este supus unor presiuni din alte părţi – şi aici mă refer la actuala preşedinţie. Nu ştiu în ce măsură a procedat corect cu desemnarea diverşilor candidaţi pentru funcţia de prim-ministru. Cred nu aşa trebuia procedat. În primul rând, conducerea partidului trebuia anunţată înainte de desemnarea respectivilor, e o cutumă. În plus, preşedintele PNL are de dat multe sfaturi – are o experienţă administrativă şi politică deosebită. Eu știu foarte bine treaba asta. Dar probabil că actualul preşedinte nu ştie.

Nu știu ce cunoștințe teoretice are Nicușor Dan, dar pe cele practice nu le are

– Credeţi mai degrabă că preşedintele Nicuşor Dan a avut o intervenţie periculoasă în viaţa partidului, nu că a venit cu o soluţie de criză?

– E o intervenţie irevenţioasă. Pentru că trebuie să te adresezi unui partid măcar cu respect instituţional. Or, cred că nu s-a procedat în felul ăsta de către actualul preşedinte. Poate pentru că n-a ştiut, nefiind obişnuit cu procedee de genul ăsta. Ştiţi, sunt oameni care nu cunosc mersul politicii, indiferent de funcţia pe care o au. Poate că actualul preşedinte e mult prea tânăr. Nu ştiu ce cunoştinţe teoretice are, dar văd că nu le are pe cele practice.

– Dar există şi liberali care sunt de acord cu preşedintele…

– Caută şi ei să mai profite de ocazie. Dar cred că acţionează mai degrabă dintr-un interes personal, se gândesc la situaţia de care ar profita ei mai mult. Eu nu cunosc alte interese.

Despre Adrian Veştea: „Nu ştiu ce fel de liberalism gândeşte dânsul”

– Dumneavoastră ați văzut cum, după Revoluţie, partidul a trecut prin mai multe rupturi, fuziuni, compromisuri. Ce vedem acum e o criză trecătoare sau e o ruptură de identitate?

– Nu știu dacă este chiar atât de acută această situație, dar sigur că trebuie luat în calcul şi riscul unei astfel de rupturi de identitate. Totuşi, cred că partidul este cât de cât stabilizat acum. Dar procedurile care se fac în ceea ce-l privește nu sunt chiar cele mai corecte.

– Spuneţi că partidul este mai degrabă stabilizat. Dar, dacă Adrian Veştea va reuşi să treacă guvernul, împotriva voinţei conducerii de partid, mai putem vorbi despre un singur PNL?

– Nu ştiu. Să vedem cum se manifestă. Eu nu sunt sigur că este cea mai indicată persoană să fie prim-ministru. Nu are suficientă experienţă politică. N-am avut onoarea să-l cunosc, dar îl pot evalua după manifestările exterioare. Şi nu ştiu ce fel de liberalism gândeşte dânsul.

Despre Ilie Bolojan: „I-am spus că ar trebui să se implice mai mult”

– Ce le spuneţi celor care consideră că opţiunea PNL pentru Ilie Bolojan este o încăpăţânare?

– Nu cred că este. Omul e conştient de ce este nevoie în momentul de faţă şi ia măsurile care crede că sunt cele mai bune pentru România. Cred că are structura unui liberal. Pentru că Partidul Naţional Liberal s-a gândit întotdeauna la soarta ţării, înainte să se gândească la altceva.

Ilie Bolojan a fost oarecum presat de unii dintre noi să acceadă la această funcţie şi să se implice. Şi, dacă n-ar fi acceptat, ar fi fost dezastru şi pentru România, şi pentru partid. Asta e opinia mea.

În urmă cu mai mulţi ani, când partidul încă funcţiona normal, îmi amintesc că eu eram în Biroul Politic, iar dânsul era la Oradea şi începuse să se remarce. Am hotărât în forul partidului să mergem să vedem care e realitatea, iar eu, fiind unul dintre cei mai tineri membri ai Biroului Politic (râde), am fost desemnat. Aşa că am mers să-l întâlnesc la Oradea.

După primire, a vrut să-mi arate ce a făcut în oraş. Domnule, nu am apucat să mergem prea mult, pentru că era lumea ciucure pe el, să-l felicite, să-i mulţumească. L-am întrebat apoi: „Dar cu maghiarii cum staţi aici?”. „Hai să vedem”, îmi zice. Aşa că am mers la secţia UDMR, dar şi acolo am fost primiţi foarte bine, iar maghiarii erau foarte amicali faţă de el. Mi-a lăsat impresia unui politician care uneşte. Încă de atunci!

Apoi, eu am plecat din ţară pentru o vreme. La întoarcere, m-am întâlnit de mai multe ori cu el, mereu întâmplător. Ne întâlneam în librării, în Bucureşti, domnule, mereu la secţiunea de cărţi cu caracter istoric sau politic. Chiar i-am spus că ar trebui să se implice mai mult. Şi nu doar că s-a implicat, dar a putut cât de cât şi să facă ceva.

„Cred că asta e una dintre misiunile importante pe care le are partidul în prezent”

– Cum vă explicaţi dumneavoastră alianţa repetată cu PSD?

– Sper că încercau să-i decomunizeze, înţelegând că PSD-ul actual este fostul Partid Comunist, care şi-a schimbat doar numele şi nimic altceva. Dar nu ştiu în ce măsură această alianţă a făcut ca PNL să evolueze din punct de vedere ideologic. E adevărat, o alianţă a celor care gândesc european este necesară pentru România, pentru că pericolul mare vine dinspre un Răsărit care nu e în favoarea adevăratului interes al României.

– Ce i-ați spune astăzi unui tânăr liberal care nu mai înțelege diferența dintre PNL, PSD și alte partide?

– Săracii tineri n-au de unde să înţeleagă. Ei nici n-au trăit un alt sistem, nici n-au citit prea multe. Dar aici e şi o oarecare greşeală din partea PNL, care nu a procedat la lămurirea oamenilor: de ce eşti, dom’le, liberal? Adică o formare a cadrelor în liberalism şi în ceea ce înseamnă valorile democratice. În trecut, eu m-am ocupat de această lămurire ideologică a oamenilor. Am condus Fundaţia „Horia Rusu”, care, în fiecare lună, organiza câte o dezbatere despre probleme care agitau atunci România, tratate dintr-o perspectivă liberală. Activitatea asta a durat ani buni, până când partidul a început să întâmpine probleme financiare. Dar eu cred că asta e una dintre misiunile importante pe care le are partidul în prezent: să-i lămurească pe oameni de ce sunt liberali. Pentru că unii dintre ei nu ştiu.