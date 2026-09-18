INTERVIU. Omul care l-a depășit pe Hagi la numărul de goluri marcate la Națională are un răspuns pentru cei care îi amintesc de episodul cu cocaină: „Nu merge așa”

Fostul jucător al lui Inter, Juventus și Chelsea, Adrian Mutu, spune că nu are niciun regret după cariera sa de fotbalist, nici măcar după episodul drogurilor petrecut la Londra. Mutu a făcut și alte dezvăluiri din cariera sa, în cadrul noului podcast lansat de Golazo, „Profu’ de Sport”.

„E ușor acum, când te uiți înapoi, să zici «Da, regret…». Nu am regrete, pentru că experiența aia m-a făcut să fiu omul care sunt acum”, a spus Mutu în emisiunea realizată de Cătălin Țepelin.

Fostul atacant consideră că parcursul său trebuie privit în ansamblu, nu doar prin prisma momentelor controversate.

„Ei ar trebui să judece tot pachetul, nu doar o parte. Adică dacă tu stai să te uiți la cariera mea, nu judeca prima parte și-apoi uiți de a doua! Că nu merge așa.

În pachetul ăsta normal că intervine povestea asta, dar și revenirea după povestea asta. Pentru că eu toate reușitele astea, cel mai bun din Serie A, golgeterul all-time al naționalei, le-am obținut după, nu înainte!”.