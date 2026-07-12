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Life

INTERVIU Semnalul de alarmă tras de dramaturgul Matei Vișniec către țară și dispora: „Migrația e o ruptură, un sacrificiu, o dezrădăcinare și statul nu face nimic”

Ana Tepșanu
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„Românii trebuie să se trezească înainte de a fi prea târziu”. Sunt manipulați și montați contra proiectului lor occidental, spune scriitorul și dramaturgul Matei Vișniec, într-un amplu interviu pentru publicul HotNews.

  • „O foarte complexă şi obscură mafiotizare pe bază de interese personale şi de grup, precum şi de protecţie a corupţilor, a creat în România o zonă de mare ambiguitate civilizaţională”.
  • „Pe de altă parte, şi Europa trebuie să se trezească pentru că nu a văzut pericolul venind din partea imperiilor care vor să se reconstituie, nu a ştiut să analizeze mutaţiile din Statele Unite şi s-a autovasalizat economic oferindu-şi aproape gratuit tehnologiile Chinei”. 
  • Scriitorul vorbește și despre una din marile drame ale României, provocate de migrație, și pe care statul o ignoră.

Scriitorul a lansat recent o carte pentru copii, „Zuza sau povestea poemului care a fugit din carte”, în care abordează teme precum fenomenul migrației, însemnătatea poeziei în viețile celor mici, dar și importanța culturii și a lecturii pentru păstrarea democrației.