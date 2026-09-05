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Life

INTERVIU „Un dușman al societății”. Cum e să fii regizoare în cea mai periculoasă țară pentru femei din Asia Centrală

Ana Tepșanu
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Regizoarea kârgâză Erke Dzhumakmatova vorbește, într-un interviu pentru HotNews, despre „Kurak”, drama socială inspirată din cazuri reale de violență asupra femeilor, filmată la Bișkek într-o societate profund patriarhală. Filmul a fost interzis de autoritățile din Kârgâzstan, cu o zi înaintea premierei locale. „Aproape niciunul dintre cei mai cunoscuți regizori kârgâzi de sex masculin din generațiile mai vechi nu a luat public apărarea filmului”, povestește Erke Dzhumakmatova, în interviul pentru HotNews. 

  • „Kurak” poate fi vizionat duminică, 6 septembrie, la Cinema „Elvire Popesco” din București, începând cu 20.30. Filmul a câștigat anul acesta Festivalul de Film „Anonimul”.
  • „Încă din copilărie, am observat cum femeile din societatea noastră sunt considerate cetățeni de rang secund. Rădăcinile se află într-o mentalitate profund tradițională și într-un mod de viață patriarhal, caracteristice majorității covârșitoare a populației din Kârgâzstan”, spune Erke Dzhumakmatova, regizoarea filmului „Kurak”, pentru HotNews. 
  • „Când femeile sunt umilite, bătute, violate și ucise nu provoacă aici o indignare publică”, mai povestește regizoarea despre societatea în care trăiește. 