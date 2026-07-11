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Life

INTERVIU „Y”, filmul românesc inspirat din tragedia orfelinatelor românești. „Nu suntem niciodată suficient de deranjați de lucruri ca ele să nu se mai repete”

Ana Tepșanu
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„Este un film la care am început să ne gândim în urmă cu 6 ani”, povestesc Maria Popistașu și Alex Baciu, care au scris și regizat împreună filmul „Y”, inspirat din adopțiile de copii din anii 90 din orfelinatele României. Cei doi au acordat un interviu pentru publicul HotNews în care vorbesc despre motivele pentru care au ales un subiect atât de dur din trecutul nostru recent. 

  • Filmul folosește și imagini din așa-numitele „orfelinatele groazei” preluate din reportajul belgian „Les enfants de Ceaușescu”, regizat de Roger Beekmans.
  • „Noi ne-am dorit un film care să pună întrebări la care noi suntem în măsură să răspundem doar până la un punct”, spun Maria Popistașu și Alex Baciu.
  • În 1989, România avea oficial 100.000 de copii abandonați. În realitate, numărul era mult mai mare.
  • Titlul filmului este o metaforă după un vin făcut din struguri care nu erau considerați suficient de buni pentru vinul principal. Sugerează că există oameni pe care societatea îi privește ca fiind „de mâna a doua”.