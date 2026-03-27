Întrebarea unui român l-a enervat la conferință pe selecționerul Turciei: „Sunteți provocator!”

Spre sfârșitul conferinței lui Vincenzo Montella, după victoria cu 1-0 în fața României, selecționerul Turciei și-a pierdut calmul.

Antrenorul italian, 51 de ani, din 2023 la naționala Semilunii, tocmai vorbise despre îmbrățișarea la despărțirea de Mircea Lucescu.

Un român care susținea că e jurnalist l-a întrebat pe Montella dacă îi va cere sfaturi lui Lucescu la finala barajului și dacă își dă demisia în cazul în care pierde ultimul act al play-off-ului și nu califică Turcia la Mondial.

