Investiție în România. Una din cele mai bogate familii din Belgia vrea centre de date de 380 MW. Portofoliul național actual însumează circa 100 MW

Subsidiara locală a Warehouses De Pauw (WDP), printre cei mai importanți investitori în spații logistice din România, al cărui principal acționar este una dintre cele mai bogate familii din Belgia, alături de o firmă tot locală, controlată de șeful pe România al WDP, vrea să construiască două centre de date, relevă date analizate de Profit.ro.

WDP România și Lamas Invest, deținută de Jeroen Biermans, country manager WDP România, au început procedurile de obținere a avizelor și autorizațiilor legale necesare pentru proiectele de data centers.

Ambele sunt gândite să fie amplasate la Ștefăneștii de Jos, în județul Ilfov, unde WDP România deține parcul industrial omonim.

Compania dispune acolo de sisteme de producție de energie fotovoltaică pentru autoconsum de 13 MW.

Mai multe detalii pe Profit.ro.