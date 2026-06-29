Investiție substanțială germană în România. Knauf ridică o fabrică de gips, proiect de 88 milioane euro

Subsidiara Knauf Gips a grupului german Knauf anunță avansarea semnificativă a lucrărilor la cea mai modernă fabrică de plăci din gips-carton din Europa de Est, situată în Huedin, județul Cluj.

Un proiect strategic de 88 de milioane de euro, noua fabrică reprezintă una dintre cele mai importante investiții recente din industria materialelor de construcții din România.

Lucrările de construcție a noii unități de producție reflectă graficul asumat: fundația clădirii este finalizată, structura de rezistență este realizată în proporție de 65%, iar montajul acoperișului este în curs, fabrica urmând să devină operațională până la sfârșitul anului 2027.

Mai multe detalii pe Profit.ro.