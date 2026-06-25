Investitorul care a câștigat 900% de la criza din 2008 vede noua „bombă” de 1,8 trilioane de dolari

Lee Robinson, care a pariat de la început împotriva creditelor ipotecare subprime înainte de prăbușirea Lehman Brothers , avertizează acum asupra următorului mare risc. Și vizează giganții asigurărilor, scrie presa elenă.

Fondatorul și directorul de investiții al Altana Wealth, a devenit faimos în timpul crizei financiare globale, când a transformat o investiție de 20 de milioane de dolari în aproape 200 de milioane de dolari, obținând profituri de 900% din pariuri împotriva pieței ipotecare subprime din SUA.

Astăzi, el consideră că cele mai mari riscuri nu rezidă în bănci, ci în piața creditului privat , care a crescut la 1,8 trilioane de dolari în ultimii ani.

„Îmi aduce aminte de 2008”

Robinson spune că imaginea actuală a pieței amintește de perioada de dinaintea prăbușirii Lehman Brothers. „În august 2008, ne smulgeam părul din cap încercând să ne dăm seama cum de volatilitatea a rămas atât de scăzută. Cam așa simt și astăzi”, a declarat el pentru Bloomberg.

În opinia sa, piețele par excesiv de optimiste, în ciuda semnelor de presiune care încep să apară în anumite părți ale pieței de credit privat și în ciuda îngrijorărilor legate de impactul pe care inteligența artificială l-ar putea avea asupra companiilor de tehnologie care au împrumutat capital semnificativ.

De ce vizează companiile de asigurări?

Robinson nu pariază direct împotriva pieței de credit privat. În schimb, potrivit Bloomberg, el consideră companiile de asigurări drept veriga cea mai vulnerabilă din lanț, deoarece acestea și-au crescut semnificativ expunerea la împrumuturi private în ultimii ani, în căutarea unor randamente mai mari.

Din acest motiv, își mărește pozițiile negative prin swapuri pe credit implicit (CDS) la asigurători precum Lincoln National, MetLife și chiar Berkshire Hathaway a lui Warren Buffett.

El nu sugerează în niciun fel că aceste companii sunt expuse riscului de colaps. Dar consideră că investitorii nu au evaluat în mod adecvat riscul unor potențiale deprecieri sau pierderi într-un segment de piață care nu a fost testat într-o recesiune severă.

Temerile se răspândesc pe Wall Street

Conform Bloomberg, și alte fonduri speculative își sporesc pariurile prin CDS împotriva companiilor de asigurări, în timp ce marile bănci de pe Wall Street, precum JPMorgan și Goldman Sachs, răspund cererii clienților care caută protecție împotriva potențialelor probleme din industrie.

Pariurile nete pe CDS-uri ale asigurătorilor americani au crescut la 5,5 miliarde de dolari până în mai, de la mai puțin de 4,9 miliarde de dolari la sfârșitul anului 2025, în timp ce costul achiziționării de protecție împotriva neplății a început să crească.

Piața creditului privat a crescut rapid după criza financiară globală, deoarece reglementările mai stricte au limitat apetitul băncilor pentru creditarea mai riscantă.

Golul a fost umplut de fonduri de investiții specializate, care oferă împrumuturi direct întreprinderilor, fără intermedierea băncilor.

Companiile de asigurări au fost finanțatori cheie ai acestei creșteri. Conform unei analize realizate de Moody’s, aproximativ 20% din obligațiunile și alte titluri de valoare din portofoliile asigurătorilor de viață din SUA se află acum în active ilichide, în principal credit privat.

Banca Centrală Europeană a avertizat, de asemenea, că, în cazul unei deteriorări semnificative a calității creditelor, companiile de asigurări ar putea suferi pierderi mai mari chiar și decât băncile.

„O singură explozie e suficientă”

Robinson nu preconizează neapărat o nouă criză similară celei din 2008. Cu toate acestea, el consideră că piața a devenit prea mulțumită de sine.

După cum spune el, este suficient un singur eșec major, o companie de asigurări sau un debitor mare aflat într-o situație dificilă, pentru a declanșa reacții în lanț în întregul ecosistem al creditului privat.

Și exact acesta este scenariul pe care pariază omul care, acum 18 ani, vedea colapsul iminent acolo unde majoritatea vedeau doar ape liniștite.