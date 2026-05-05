Investitorul Marius Ghenea: „Mi-a atras atenția un amănunt de la votarea moțiunii de cenzură azi în Parlament…”

Omul de afaceri Marius Ghenea, antreprenor și investitor cu experiență pe scena startup-urilor din România și din regiune, constată o schimbare de ton din partea investitorilor internaționali, în contextul demiterii Guvernului Bolojan prin moțiune de cenzură, dar subliniază că „nu înseamnă încă nimic pierdut, cu condiția să fie găsită rapid o formulă de guvernare funcțională și la fel de bună sau, de ce nu, mai bună decât cea actuală”.