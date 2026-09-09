iPhone Duo. Apple a lansat primul său telefon pliabil din istorie. Ce specificații are și cât costă 

Apple a lansat miercuri iPhone Duo, primul telefon pliabil al companiei, la care compania a început lucrul opt ani. Poate fi comandat din 16 octombrie și va ajunge la clienți din 23 octombrie.

Prețurile pornesc de la 1.999 dolari, iar versiunile de stocare sunt de la 256 GB, la 2 TB.

Specificațiile IPhone Duo

Ecranul extern are 5,4 inci, iar cel intern are 7,6 inci când este desfăcut. Este cu 50% mai mare decât la iPhone 18 Pro Max.

iPhone Duo. Sursa foto: Apple

Autonomia promisă este de 24 de ore, iar încărcarea rapidă permite bateriei să ajungă la 50%, în 20 de minute.

„Alții au creat telefoane pliabile care pur și simplu par a fi două telefoane lipite unul de celălalt”, a spus John Ternus, CEO Apple.

El a spus că, în consecință, dimensiunea ecranului este un compromis, făcând ca „un ecran mai mare să pară mult mai mic”.

Pe live-ul de pe YouTube al Apple, au fost peste trei milioane de urmăritori simultan când a început prezentarea noului telefon.

Apple ar putea ajunge să aibă un sfert din piață la final de an

Apple a lansat primul său pliabil la șapte ani după primele modele lansate de companii precum Samsung și Huawei. Apple a așteptat ca tehnologia să se maturizeze și mai ales a vrut să fie sigură că telefoanele pliabile sunt rezistente. În plus, intrând mult mai târziu în segment, Apple poate evita problemele pe care alți concurenți le-au avut cu primele plaibile.

Estimările IDC sunt că Apple ar putea vinde 10 milioane de telefoane pliabile în primul an, iar în 2027 ar putea ajunge să aibă 40% din segment.

Datele Counterpoint arată că anul trecut Samsung a avut 40% din piața telefoanelor care se pliază, Huawei a avut 30%, iar Motorola, 12%. Pentru întreg 2026, estimările companiei sunt că Apple va avea un sfert din piață, Samsung va rămâne lider, cu 32%, iar Huawei va fi pe trei, cu 24%.

Situația este mult diferită față de cea de acum câțiva ani. În 2021, Samsung avea peste 80% din piața telefoanelor care se „împăturesc”, iar în 2024 avea peste 50% din piață.

Telefonul pliabil de la Apple

Apple a început să lucreze la primul telefon pliabil în urmă cu opt ani.

Câteva date: