iPhone-urile se scumpesc: Șeful Apple explică de ce cresc prețurile

Apple va majora prețurile produselor sale, o decizie catalogată drept „inevitabilă” de Tim Cook, pe fondul unei explozii a costurilor cu cipurile de memorie, potrivit BBC.

Tim Cook, directorul executiv al Apple care își încheie mandatul, a declarat pentru The Wall Street Journal (WSJ) că scumpirile au loc întrucât situația din domeniul cipurilor de memorie a devenit „nesustenabilă”.

El nu a precizat momentele exacte ale scumpirilor sau produsele vizate și nu este clar dacă decizia va afecta modelul iPhone 18, programat pentru lansare în septembrie.

„Facem tot posibilul pentru a atenua creșterile uriașe care ne sunt transferate și am încercat să ne protejăm clienții de aceste creșteri, dar situația a devenit nesustenabilă”, a afirmat Cook pentru WSJ.

Cook a explicat că oferta este redusă într-un moment în care consumatorii doresc dispozitive, iar producătorii de memorie transferă creșteri mari de preț. „Avem nevoie neapărat ca prețurile și oferta de memorie să revină la niveluri rezonabile pentru produsele de consum. Asta este esențial.”

Comentariile lui Cook vin după ce alți giganți ai tehnologiei au subliniat presiunile din industria producătorilor de cipuri.

Într-un interviu acordat BBC în această lună, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) nu a exclus posibilitatea unor creșteri de prețuri, pe fondul creșterii costurilor sale ca urmare a inflației. TSMC produce cele mai avansate cipuri proiectate de companii precum Apple, Nvidia și AMD.

La începutul acestui an, Samsung a declarat că se așteaptă ca penuria de cipuri de memorie să determine creșterea prețurilor dispozitivelor electronice. Prețul memoriei RAM s-a dublat cu mult începând din octombrie 2025.

Războiul din Iran, AI și vânzările Apple

Pe lângă creșterea cererii de inteligență artificială, războiul din Iran a perturbat, de asemenea, aprovizionarea globală cu heliu, un gaz esențial în fabricarea semiconductorilor, ceea ce a contribuit la creșterea costului cipurilor de computer.

iPhone 17 s-a bucurat de popularitate încă de la lansarea gamei, în septembrie anul trecut. Vânzările de dispozitive Apple au crescut cu 17% în primele trei luni ale anului, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, susținute de cererea puternică din China. Compania a majorat deja prețul computerelor sale compacte Mac Mini cu aproximativ 200 de dolari la începutul acestui an.

Cook urmează să fie înlocuit de John Ternus în funcția de CEO al Apple în septembrie, după 15 ani în acest rol.