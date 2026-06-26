Irakul amenință să părăsească OPEC. Cartelul este în pragul colapsului

Nori negri se adună deasupra OPEC. După Emiratele Arabe Unite, Irakul amenință acum că va părăsi OPEC dacă cartelul respinge cererea sa de creștere a cotei de producție de petrol.

„OPEC stabilește plafoane de producție pentru membrii săi pentru a gestiona oferta și prețurile globale, dar Bagdadul dorește să crească cota pentru a compensa pierderile de venituri cauzate de embargoul la export, pe o piață caracterizată de o ofertă abundentă, care reduce prețul de vânzare al țițeiului irakian”, a relatat agenția de știri Shafaq, citată de Naftemporiki.

Irakul și Emiratele Arabe Unite pot produce împreună aproximativ 8 milioane de barili de petrol pe zi – aproape 30% din producția totală a cartelului. Acest lucru ar duce practic la o cotă de piață mai mică pentru OPEC la nivel global și, prin urmare, la o influență mai redusă.

„Necesitatea Bagdadului de a exploata rezervele de petrol așa cum consideră de cuviință pune sub semnul întrebării un echilibru vechi de decenii, făcând din următorul summit OPEC un moment potențial exploziv pentru geopolitica energetică”, subliniază actorii de pe piața energetică.

Răscruce strategică

Irakul se află la o răscruce strategică ce ar putea răsturna piețele energetice globale: este unul dintre cei cinci membri fondatori ai OPEC – cartelul a fost fondat la Bagdad în 1960 – și este al doilea mare producător de țiței al cartelului.

„Însă economia irakiană este una dintre cele mai dependente de petrol din lume”, subliniază jucătorii din piața energiei.„Vânzările de petrol finanțează aproximativ 90% din veniturile statului. Țara exportă marea majoritate a petrolului pe mare, mai degrabă decât prin conducte – 93% până la 95% din petrolul irakian trece prin StrâmtoareaOormuz, iar această dependență face ca Bagdadul să fie extrem de vulnerabil la consecințele Războiului din Golf”, adaugă ei.

Posibilitatea ca Irakul să ia în considerare părăsirea OPEC ar fi o altă lovitură pentru organizație după retragerea Emiratelor Arabe Unite în urmă cu două luni.

Angola deschisese anterior ușa ieșirii din organizație la începutul anului 2024, după o dispută similară privind cotele. Qatar a ieșit, de asemenea, în 2019, Ecuador în 2020 și Indonezia în 2016.

„Orice decizie privind creșterea producției sau retragerea din OPEC va fi luată probabil după vizita premierului irakian Ali al-Zaidi la Washington, programată pentru mijlocul lunii iulie”, au adăugat surse guvernamentale din Bagdad.

Criză economică gravă

Irakul trece printr-o criză economică gravă ca urmare a războiului din Iran, așadar o creștere semnificativă a cotei sale OPEC este necesară și trebuie tratată cu cea mai mare seriozitate, a declarat un oficial irakian pentru Reuters.

Situația rămâne fluidă și este monitorizată îndeaproape de toți partenerii OPEC+, alianța extinsă care include membrii istorici ai organizației și alți producători mondiali majori, în special Rusia.

„Irakul solicită OPEC să îi permită să producă și să exporte mult mai mult petrol, cartelul și liderul său, Arabia Saudită, având deja probleme în a-și ține membrii sub control”, adaugă analiștii energetici.

OPEC va fi grav rănită

Influența OPEC asupra piețelor globale de petrol s-a erodată în ultimii ani din cauza creșterii ofertei din partea companiilor americane de petrol de șist și a altor competitori.

Mai ales de la introducerea fracturării hidraulice (fracking) pentru extracția petrolului de șist în SUA în 2014, OPEC a pierdut constant cotă de piață.

„Contractele futures pe petrol au șters, de asemenea, toate câștigurile obținute în timpul războiului, iar apelul Irakului pentru creșterea producției demonstrează urgența cu care producătorii vor să reintroducă barile într-o piață deja saturată. Fragmentarea OPEC ar putea, de asemenea, să crească probabilitatea unui război prelungit al prețurilor”, au subliniat aceleași surse.

Acest avertisment vine în contextul în care producătorii din Golf încearcă să repornească instalațiile de producție de petrol care au fost forțate să se închidă în timpul războiului dintre SUA și Iran.

Arabia Saudită pare să reia exporturile de petrol din principalele sale instalații din regiune, conform celor mai recente date de urmărire a petrolierelor din porturile țării.