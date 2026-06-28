Iran insistă pentru retragerea Israelului din Liban, o condiție „necesară pentru a ajunge la un acord final” cu SUA

Imagine din zona Marjayoun din sudul Libanului, după un atac aerian al forțelor israliene. Credit: AFP / AFP / Profimedia

Iranul a declarat că un acord final cu Statele Unite trebuie să cuprindă și o retragere integrală a forțelor israeliene din Liban, de unde Israelul a refuzat constant să își retragă trupele, invocând o amenințarea reprezentată de Hezbollah, miliție libaneză șiită susținută de Iran, la adresa comunităților din nordul Israelului, potrivit CNN și Iran International.

„Retragerea ocupanților din toate zonele libaneze ocupate este necesară pentru a ajunge la un acord final și durabil pentru a stabili stabilitatea regională”, a declarat duminică purtătorul de cuvânt al Ministerului iranian de externe, Esmaeil Baghaei, citat de agenția oficială de știri IRNA.

El a precizat că Teheranul a insistat, de asemenea, pentru implementarea deplină a primului articol din memorandumul de înțelegere, care prevede „încetarea imediată și permanentă a operațiunilor militare pe toate fronturile, inclusiv în Liban”, a precizat el.

Articolul în cauză prevede, de asemenea, că „acordul final va confirma încetarea definitivă a războiului pe toate fronturile, inclusiv în Liban”, dar nu cere în mod explicit retragerea forțelor israeliene din sudul Libanului.

Tot duminică, negociatorul-șef al Iranului, Mohammad Bagher Ghalibaf, a declarat: „Obiectivul nostru este să punem capăt războiului din Liban, să permitem persoanelor strămutate să se întoarcă la casele lor, să punem capăt ocupației și să asigurăm retragerea regimului sionist de pe teritoriul libanez”.

„Urmărim această chestiune cu hotărâre”, i-a spus Ghalibaf lui Nabih Berri, președintele parlamentului libanez și cel mai înalt oficial șiit al țării.

Acord între Israel și Liban

Israelul și Libanul au convenit în repetate rânduri acorduri de încetare a focului mediate de SUA, cel mai recent dintre acestea fiind anunțat vineri. Totuși, înțelegerile au avut până acum un impact general limitat. Israel a insistat că nu se va retrage de pe porțiunea de teritoriu libanez cucerită, iar Hezbollah a respins apelurile de dezarmare cât timp trupele israeliene își mențin pozițiile, potrivit Reuters.

Vineri, guvernul israelian și cel libanez au căzut de acord asupra unui proces prin care armata libaneză ar urma să recapete treptat controlul asupra zonelor din sudul Libanului.

Până în prezent, armata libaneză nu a reușit să forțeze Hezbollah să se dezarmeze sau să își retragă luptătorii din sudul Libanului.