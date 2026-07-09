Italia expulzează doi spioni ruși care acționau sub acoperire diplomatică

Italia a anunțat joi expulzarea a doi agenți ai serviciilor de informații ruse aflați pe teritoriul său sub acoperire diplomatică, acuzând o „ingerență gravă și inacceptabilă” a Moscovei, transmite France Presse,

„Guvernul italian a decis să expulzeze doi atașați militari ai Ambasadei Federației Ruse în Italia, implicați în activități de spionaj descoperite de Parchetul din Roma”, a scris pe X ministrul Afacerilor Externe, Antonio Tajani.

Ministerul Afacerilor Externe „tocmai i-a comunicat ambasadorului rus la Roma că Ivan Petrovici Gorbaciov și Mihail Vasilievici Astakhov trebuie să părăsească Roma în termen de trei zile”, a precizat șeful diplomației italiene, care este totodată viceprim-ministru.

„Moscova continuă să-și folosească arsenalul hibrid pentru a ataca Occidentul și Italia”, a adăugat Tajani.

Anunțul privind aceste expulzări survine la două zile după arestarea a doi foști agenți ai serviciilor de informații italiene, acuzați că ar fi furnizat Moscovei informații sensibile referitoare, în special, la ajutorul militar acordat Ucrainei, potrivit presei italiene.

Unul dintre agenții ruși este acuzat că l-ar fi plătit pe unul dintre cei doi foști spioni italieni, potrivit unei anchete a justiției italiene.

Rusia va răspunde la expulzarea, de către Italia, a celor doi atașați militari care lucrau la ambasada de la Roma, a declarat joi purtătoarea de cuvânt a ministerului de externe de la Moscova, Maria Zaharova, potrivit agenției RIA.