Jitendra Mohan, Sanjay Gajendra și Casey Morrison din Statele Unite, desemnați EY World Entrepreneur Of The Year™ 2026

Jitendra Mohan, Sanjay Gajendra și Casey Morrison, co-fondatori ai Astera Labs, au fost desemnați câștigătorii EY World Entrepreneur Of The Year 2026 în cadrul unei ceremonii de premiere desfășurate la Salle des Étoiles din Monaco. Ei au fost selectați dintre aproape 5.000 de participanți la program, inclusiv 58 de câștigători din 46 de țări și regiuni care au concurat pentru titlul global. Este al patrulea câștigător din Statele Unite în istoria de 26 de ani a premiului.

Jitendra Mohan, Sanjay Gajendra și Casey Morrison și-au construit carierele pe baza unei convingeri comune: conectivitatea este cheia pentru valorificarea întregului potențial al inteligenței artificiale. Lucrând împreună într-o companie globală de semiconductori de top, au ajuns la concluzia că depășirea limitărilor legate de transferul de date și performanță este esențială pentru următorul nivel de inovație în AI.

În 2017, au renunțat la rolurile pe care le aveau pentru a fonda Astera Labs, cu obiectivul de a crea soluții de conectivitate definite prin software, dezvoltate special pentru centrele de date dedicate AI. Pornind dintr-un garaj din Silicon Valley, compania a depășit numeroase provocări inițiale, inclusiv standarde tehnice noi, identificarea talentelor potrivite, un ecosistem încă nepregătit și atragerea de finanțare într-un mediu extrem de competitiv.

Fondatorii au depășit aceste dificultăți printr-un angajament ferm față de satisfacția clienților și o concentrare constantă pe inovație, iar compania a devenit între timp un partener de încredere pentru jucători majori din sectorul tehnologic. Astăzi, Astera Labs are peste 1.000 de angajați în 13 birouri la nivel global, o capitalizare de piață de 54 miliarde USD și o rată anuală compusă de creștere (CAGR) de 120% începând cu 2022. După un IPO de succes în 2024, Astera Labs a continuat să opereze în avangarda infrastructurii AI, ghidată de o viziune orientată spre progres tehnologic care poate transforma industrii și îmbunătăți viețile.

România a fost reprezentată de Laurențiu Bălașa, CEO Bible Chat, și Marius Iordache, CTO Bible Chat, câștigătorii competiției EY Entrepreneur Of The Year™ România 2025. Bible Chat este o companie inovatoare în domeniul tehnologiei religioase, dedicată utilizării inteligenței artificiale pentru a aduce oamenii mai aproape de Dumnezeu și pentru a-i ajuta să se dezvolte spiritual, emoțional și mental.

Bogdan Ion, Country Managing Partner EY România și Moldova: „Ediția din acest an arată foarte clar că inteligența artificială este deja un factor central în modul în care se construiesc companii cu impact global. Atât câștigătorii EY World Entrepreneur Of The Year 2026, cât și reprezentanții României, Bible Chat, demonstrează că inovația în jurul AI poate genera modele de business scalabile și relevante la nivel internațional. Este un semnal puternic că antreprenorii care construiesc

modele de business bazate pe tehnologie pot accelera rapid și pot avea impact dincolo de piețele în care au pornit”.

„Mulțumim EY pentru privilegiul de a fi parte din această comunitate de antreprenori excepționali. Pentru noi, simpla participare este o recunoaștere importantă a unui drum construit cu perseverență, risc și credința că tehnologia trebuie să producă nu doar creștere, ci și valoare reală pentru oameni”, au declarat Laurențiu Bălașa și Marius Iordache.

Organizația globală EY găzduiește anual evenimentul World Entrepreneur Of The Year pentru a celebra realizările liderilor vizionari care modelează viitorul cu încredere, contribuie la creșterea economică și răspund provocărilor globale. Evenimentul reunește fondatori, CEO și lideri de business pentru oportunități de networking și workshopuri, culminând cu anunțarea câștigătorului global.

Câștigătorul EY World Entrepreneur Of The Year 2026 a fost desemnat de un juriu independent pe baza a patru criterii: spirit antreprenorial, scop, creștere și impact. Juriul din acest an a inclus antreprenori apreciați din întreaga lume și a fost prezidat de Asif Ramji, fondator și CEO Venture Worx.

