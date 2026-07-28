Johnson & Johnson oferă 5.500.000.000 dolari pentru a încheia procesele legate de pudra pentru bebeluși

Johnson & Johnson (J&J) s-a oferit să plătească până la 5,5 miliarde de dolari pentru a soluționa procesele din SUA în care compania e acuzată că pudra de bebeluși și alte produse pe bază de talc provoacă cancer ovarian, scrie BBC.

Acordul istoric propus își propune să încheie o lungă bătălie juridică care a apăsat de ani de zile gigantul din domeniul sănătății cu sediul în New Jersey.

J&J a negat că produsele sale ar cauza cancer și că ar fi modificat formula pudrei pentru bebeluși.

Erik Haas, vicepreședintele firmei pentru litigii, a declarat luni că acuzațiile sunt „nefondate” și că J&J este dispusă să ajungă la o înțelegere pentru a rezolva în sfârșit problema.

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J&J a declarat că înțelegerea va acoperi aproximativ 69.000 de cazuri, totalizând majoritatea cererilor. Firma va oferi până la 3 miliarde de dolari anul viitor, fără plăți suplimentare scadente înainte de 2028, a precizat aceasta.

Propunerea trebuie acceptată de firmele de avocatură care reprezintă 95% din cererile de despăgubire în instanțele statale și federale înainte de a putea fi finalizată, a declarat J&J.

Haas a declarat într-un comunicat că este încrezătoare că „în cele din urmă ar fi avut câștig de cauză cu litigii suplimentare” și a adăugat că decizia „permite companiei să lase în urmă această problemă” și să „rămână concentrată pe misiunea sa de a dezvolta medicamente și dispozitive care salvează vieți”.

Kenvue, fosta divizie de produse de sănătate pentru consumatori a J&J, este răspunzătoare pentru pudra de bebeluși a Johnson în afara Americii de Nord.

Kenvue – care deține mărci cunoscute precum Band-Aid, Listerine și Calpol – a fost desprinsă din J&J în 2022.

Procesele împotriva J&J din cauza pudrei sale pentru bebeluși pe bază de talc au început încă din 2009.

La începutul lunii iulie, o instanță federală a acordat firmei o victorie, punând la îndoială faptul că talcul a fost cauza directă a cancerului lor ovarian.

Talcul este un mineral natural format din magneziu, siliciu, oxigen și hidrogen, cunoscut pentru textura sa și este adesea folosit în pudra de bebeluși.

Compania s-a confruntat cu procese din partea consumatorilor și a urmașilor acestora, care susțin că produsele de talc ale J&J au cauzat cancer din cauza contaminării cu azbest.

Talcul este extras din pământ și se găsește în straturi apropiate de cele ale azbestului, un material despre care se știe că provoacă cancer.

J&J a negat în repetate rânduri acuzațiile și, în cel mai recent anunț al său, a declarat: „Studiile arată că talcul este sigur, nu conține azbest și nu provoacă cancer”.

În 2022, J&J a anunțat că va înceta să producă și să vândă pudra de bebeluși pe bază de talc în întreaga lume.

Anunțul a venit la mai mult de doi ani după ce încetaseră vânzările produsului în SUA.

„Ca parte a unei evaluări a portofoliului la nivel mondial, am luat decizia comercială de a trece la un portofoliu de pudră pentru bebeluși pe bază exclusiv de amidon de porumb”, a declarat J&J la momentul respectiv.