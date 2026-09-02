Jucător străin în România cu 200 de camioane. ERC Logistik intră pe piață și angajează

Compania austriacă de transport și logistică ERC Logistik, parte a grupului ERC, care administrează o flotă de circa 200 de camioane pe rute europene, a intrat în România și caută angajați pentru echipa locală, relevă date analizate de Profit.ro.

Filiala, denumită Movantis Trans, are sediul lângă Timișoara și activități de transporturi rutiere de mărfuri.

Datele Profit.ro arată că la acest moment austriecii sunt în căutarea de personal destinat noii sucursale.

ERC Logistik GmbH este o companie de transport și logistică fondată în 2004 de antreprenorul Werner Sitzmann (care conduce și acum grupul, în calitate de CEO), în orașul istoric Kufstein din landul Tirol, Austria, aproape de granița cu Germania.

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