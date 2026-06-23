Kebab de 2.500 de euro minim. Suma de la care pot fi cumpărate acțiuni la Kebab Dristor

Așa cum anunțase în urmă cu câteva săptămâni, compania din spatele lanțului Dristor Kebap vrea să atragă finanțare prin intermediul platformei SeedlBlnk printr-o campanie de crowdfunding

Potrivit site-ului Economica, tichetul minim pentru a deveni acționar al lanțului este de 2.500 de euro.

Compania poartă negocieri și cu fonduri de investiții și investitori instituționali, iar pasul următor este listarea la Bursă.

Campania pornește cu un obiectiv de un milion de euro și poate fi extinsă până la două milioane de euro, mai transmite compania.