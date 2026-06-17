Kelemen Hunor spune că UDMR nu a fost influențată din exterior în decizia privind Guvernul Veștea: „N-am vorbit cu premierul Ungariei din 23 aprilie”

Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a respins miercuri seară speculațiile potrivit cărora poziția formațiunii față de învestirea Guvernului Veștea a fost influențată de discuții cu premierul Ungariei sau cu lideri ai Partidului Popular European (PPE). Într-o postare pe Facebook, acesta a susținut că nu a mai vorbit cu premierul Ungariei, Peter Magyar, din 23 aprilie.

În mesajul său, Kelemen Hunor a făcut referire la mai multe scenarii vehiculate în spațiul public, potrivit cărora UDMR a decis să nu susțină Guvernul condus de Adrian Veștea după intervenții ale unor lideri politici din Ungaria sau din cadrul PPE.

„Văd că unii susțin, fără nicio dovadă și fără un pic de rușine, că noi, UDMR, am fi luat decizia de a nu vota Guvernul Veștea după ce am fost sunat de premierul Ungariei, Magyar Peter. Alții, merg chiar mai departe și au reușit să dezvolte a conspirație întreagă: Ilie Bolojan a făcut o înțelegere cu Magyar pentru gazele din Marea Neagră, apoi l-a rugat pe Magyar să mă sune pe mine și să mă roage să nu-l votăm pe domnul Veștea. Alții delirează și spun că europarlamentarul Siegfried Mureșan l-a pus pe președintele PPE, Manfred Weber, să-l sune pe premierul Magyar, ca să mă sune, apoi, pe mine pentru a nu vota investirea Guvernului Veștea”, a scris Kelemen Hunor.

„Toate aceste povești sunt fabulații și invenții, lipsite și de orice logică”, a comentat liderul UDMR.

El a afirmat că nu a vorbit cu premierul Ungariei, Magyar Peter, din 23 aprilie și că nu a avut discuții nici cu președintele PPE, Manfred Weber.

„Deciziile pe care noi le luăm în politica românească sunt deciziile noastre și nu sunt influențate de nimeni. N-au fost și nu vor fi”, a transmis Kelemen Hunor.