Kelemen Hunor vrea reducerea TVA și avertizează: „Există riscul să intrăm într-o recesiune cronică”

Liderul UDMR, Kelemen Hunor, susține o scădere a cotei de TVA la 19%, cât era înainte de a fi majorată la 21% în vara anului trecut, o creștere despre care el reclamă acum că „a creat inflație, a redus consumul”.

TVA a crescut la nivelul de 21% de la 1 august 2025, ca parte a unui pachet de măsuri fiscale adoptat de Guvernul Bolojan pentru reducerea deficitului bugetar.

Marți seară, într-o intervenție la Antena 3, președintele UDMR a declarat că susține o revenire la nivelul de 19%.

„Nu cred că în acest an se poate, dar în perspectiva anului 2027 trebuie luată această decizie. Pe de o parte, trebuie să ne întoarcem de la TVA-ul 21%, care a creat inflație, a redus consumul. Vrând, nevrând, România are o economie mult prea mult bazată pe consum, dar până când productivitatea nu crește și nu reușești să menții consumul, asta înseamnă recensiune și bineînțeles că toate serviciile și toate produsele generează inflație”, a declarat Kelemen Hunor.

„Ar trebui să ne întoarcem la TVA 19%, dar nu se poate de la o zi la alta”

Liderul UDMR a sugerat că o eventuală reducere a TVA trebuie însoțită și de alte măsuri economice.

„Deci, da, din punctul meu de vedere, ar trebui să ne întoarcem la TVA 19%, dar nu se poate de la o zi la alta. Eu recunosc acest lucru, dar, în același timp, trebuie să umblăm la cheltuielile statului – sau, mă rog, cei care vor guverna, Partidul Social Democrat are șansa cea mai solidă să guverneze mai departe – și, bineînțeles, stimularea economiei, productivității, locuri de muncă, atragerea investițiilor”, a adăugat Kelemen Hunor.

El susține că „există în acest moment riscul să intrăm într-o recesiune cronică”.

„Asta, sigur, nu este de dorit. Oricum suntem dependenți de contextul regional, de contextul mondial, dar, dacă nu încercăm să facem ceva pentru a susține economia, atunci lucrurile se vor complica mult mai mult”, a mai declarat președintele UDMR, Kelemen Hunor.