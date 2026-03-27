Kinetoterapeut Sweat: „Postura corectă se traduce printr-un corp mai relaxat, fără dureri și, deci, o stare de spirit mai bună”

Cu siguranță ai văzut de-a lungul timpului articole despre munca de acasă, ilustrate cu imagini înfățișând persoane zâmbitoare, ce stau ghemuite pe canapea, cu laptopul în brațe și ceașca de cafea în mână. Și, probabil, ți-ai dorit să fii în locul lor. Ce nu se spune însă este că, oricât de comodă ar putea părea această poziție, ea ascunde multe pericole. Și dacă ai încercat-o, știi exact despre ce este vorba: dureri de spate, membre amorțite sau chiar început de cocoașă.

Și la fel se întâmplă și în cazul persoanelor care petrec multe ore la birou, pe scaun. Chiar dacă este de preferat în locul canapelei, și statul la birou poate provoca neplăceri, dacă poziția este una incorectă ori mobilierul nu este adaptat staturii noastre. Astfel, nu e de mirare că după o astfel de zi simțim nevoia să ne întindem puțin corpul, să îl dezmorțim și relaxăm. „Mai ales că mișcarea ne face bine nu doar fizic, ci și psihic”, punctează Iulian Druciuc, kinetoterapeut în cadrul Sweat, parte din grupul MedLife, „întrucât, în timpul exercițiilor fizice se secretă serotonina, care ameliorează anxietatea și depresia și ajută la menținerea tinereții creierului, prevenind astfel unele boli neurovegetative”, explică specialistul.

Ce este postura?

Postura – adică poziția întregului corp, nu doar a spatelui – este definitorie pentru condiția noastră fizică și, implicit, pentru starea de sănătate. Urmările nu se rezumă doar la dureri de gât, umeri și spate. Pozițiile incorecte prelungite pot avea consecințe și asupra circulației sangvine, digestiei și respirației. Iar toate acestea duc la scăderea calității somnului și, ca atare, a performanțelor profesionale și stării psihice. Iar totul începe de la conștientizare. Pentru că, de cele mai multe ori – adânciți în gânduri, nici nu realizăm că poziția corpului nostru este departe de a fi una corectă. Deseori ne surprindem aplecați peste măsură fie pe spate sau în față, înclinați într-o parte ori ghemuiți nefiresc. De aceea este foarte important ca subconștientul nostru să fie mereu „treaz” și alert în această privință.

„O postură corectă presupune alinierea tuturor articulațiilor astfel încât să obținem un corp mai drept, mai relaxat și fără dureri. Iar pentru noi asta se traduce prin mai multă încredere în sine și, implicit, o stare de spirit mai bună. Acum, referindu-ne specific la statul la birou, poziția corectă este cea în care șoldurile și genunchii sunt menținute la 90 de grade, iar tălpile sunt integral pe podea (nu doar degetele). Este poziția prin care ne menținem oasele și articulațiile aliniate corespunzător, prevenind apariția artrozei și a durerilor articulare și musculare. În plus, mușchii lucrează mai eficient și, implicit, obosesc mai greu”, explică kinetoterapeutul.

Un scaun ergonomic și pauzele dese (la 40-60 de minute) sunt și ele de mare ajutor. Poți face o plimbare scurtă și/sau câteva exerciții de întindere (stretching). Un smartwatch sau o aplicație specifică pe telefon îți pot fi de folos: acestea nu doar că îți atrag atenția când este timpul pentru o pauză, dar îți și sugerează câteva mișcări simple, pe care le poți face oriunde, și care să îți repună corpul în funcțiune: extensii, aplecări, genuflexiuni etc.

În general, exercițiile pentru o postură corectă implică pe de-o parte întărirea mușchilor spatelui (pentru alinierea corectă a coloanei vertebrale), abdomenului și picioarelor și, pe de altă parte, stretching-ul (pentru reducerea tensiunii din mușchii suprasolicitați și scurtați). Exercițiile de mobilitate pentru coloană ajută la îmbunătățirea flexibilității și reducerea durerilor.

Sporturi recomandate

Cum durerea de spate este inerentă în cazul posturii incorecte, fiecare caută să o aline cum știe mai bine. Masajul poate ajuta, dar este nevoie și de mișcare. Și, deși alergatul este poate cel mai la îndemână pentru fiecare dintre noi, acesta este unul dintre sporturile la care specialiștii spun NU atunci când vine vorba despre dureri de spate – alături de gimnastică (din cauza pozițiilor extreme) și de fotbal.

„Pe lângă kinetoterapie, ajută și activitățile precum înotul (pe spate), pilates, inclusiv pilates reformer, mersul pe bicicletă, dar și mersul la sală – cu mențiunea că acesta ar trebui făcut sub supravegherea unor antrenori profesioniști, care să recomande exercițiile și aparatele în funcție de situația specifică a fiecăruia. Supravegherea antrenamentelor este iarăși o necesitate, pentru că așa ne asigurăm că mișcările pe care le facem sunt corecte. Altfel, riscăm să facem mai mult rău decât bine”, recomandă Iulian Druciuc.

Ecuația unui stil de viață sănătos

Pe lângă mișcare însă, un stil de viață sănătos presupune și o alimentație corectă, odihnă suficientă și reducerea stresului. „Și, dacă stăm să ne gândim că vorbim despre principalul factor de risc în declanșarea bolilor cronice, atunci realizăm că îmbunătățirea modului în care ne ducem zilele nu mai este de mult o chestiune de răsfăț, ci o necesitate”, concluzionează specialistul.

Așadar, fie că îți dorești să poți dormi mai mult, să mănânci mai sănătos sau să fii mai optimist, fiecare pas pe care îl faci în direcția îmbunătățirii vieții te ajută să ajungi mai aproape de visul tău. În acest sens, poți alege un program personalizat care să te ajute să devii mai în formă, mai calm, mai bine odihnit și, de ce nu, mai fericit. Într-un cuvânt – mai sănătos.

