La 93 de ani, Victor Rebengiuc revine într-o sală de spectacol. Unde și cât costă biletele

Marele actor român va fi celebrat în cadrul unui eveniment special care va avea loc săptămâna viitoare la Sala Palatului din București.

„Pe 6 iunie 2026, la Sala Palatului, publicul românesc va trăi o seară unică de recunoștință și celebrare, dedicată unuia dintre cei mai mari actori ai teatrului și filmului românesc – Victor Rebengiuc. Evenimentul va aduce pe aceeași scenă personalități din toate ramurile culturii — actori, regizori, muzicieni, scenografi și scriitori — într-o întâlnire emoționantă a generațiilor și amintirilor”, se arată în mesajul organizatorului evenimentului, Eventim.

Spectacolul va fi moderat de jurnalista Marina Constantinescu și de actorul Marius Manole.

Cât costă biletele

Prețurile pentru biletele încă disponibile la spectacolul de pe 6 iunie costă între 200 și 250 de lei.