Lansare pregătită în România – Brand fondat de Hailey Bieber intră pe piață

Rhode (rhode), brandul de produse cosmetice fondat de top modelul Hailey Rhode Bieber, soția cunoscutului cântăreț Justin Bieber, se va lansa în România, printr-un parteneriat cu lanțul Sephora.

Hailey Bieber a fondat brandul rhode în 2022, împreună cu soții antreprenori Lauren și Michael Ratner. Linia de produse cosmetice s-a extins rapid, inclusiv pe fondul popularității online, ajungând la vânzări de peste 200 de milioane de dolari în anul fiscal încheiat în martie 2025.

Mai multe detalii pe Profit.ro.