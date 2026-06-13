Lansarea SpaceX la bursă: Cele mai importante cifre ale companiei lui Elon Musk după listare – a ajuns la 2.000 de miliarde de dolari. „Când Silicon Valley se unește cu Wall Street”

Listarea Space X pe Nasdaq a debutat spectaculos, într-un eveniment considerat deja cea mai mare ofertă publică inițială (IPO) din istorie, care l-a făcut pe cel mai bogat om din lume să devină primul trilionar (o mie de miliarde) de pe Pământ.

Practic, SpaceX valorează de 4 ori cât PIB-ul României, care este al 12-lea ca valoare din cele 27 de țări membre UE.

Anterioara cea mai mare listare bursieră a fost cea a companiei de petrol a Arabiei Saudite, Saudi Aramco (2019), care a valorat 1,7 triliarde de dolari , la bursa din Arabia Saudită.

Acțiunile companiei lui Elon Musk au încheiat prima zi la 160,95 dolari, cu 19,2% peste prețul de ofertă de 135 de dolari.

Entuziasmul investitorilor a fost atât de mare încât platforma Robinhood a întâmpinat temporar probleme tehnice din cauza numărului mare de accesări, scrie CNN.

Creșterea acțiunilor din ziua de vineri a propulsat valoarea de piață a SpaceX la aproximativ 2.000 de miliarde de dolari, transformând compania în a șasea cea mai valoroasă societate listată din Statele Unite.

„Dominația absolută”

Acest lucru a făcut ca averea lui Musk, care deține aproape jumătate din acțiunile SpaceX, să urce la circa 1.260 de miliarde de dolari, făcându-l primul om din istorie care depășește pragul de un trilion de dolari.

Interesul investitorilor a fost fără precedent. Fidelity a raportat peste 500.000 de ordine de cumpărare pentru acțiunile SpaceX în mai puțin de o oră de la debutul tranzacționării.

Compania are circa 22.000 de angajați, iar estimările sugerează că peste 4.400 dintre aceștia au devenit milionari în urma listării.

Fondată de Musk în urmă cu 24 de ani, SpaceX continuă să își extindă operațiunile spațiale. Chiar în ziua debutului pe bursă, compania a lansat pe orbită încă 29 de sateliți Starlink.

Financial Times a scris că „lansarea SpaceX este proba supremației absolute a lui Elon Musk, cel care a reușit să unească inovația tehnologică din Silicon Valley cu interesele de pe Wall Street”.