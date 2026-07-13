Lanțul românesc de șaormerii Dristor Kebap anunță că a strâns 1,25 milioane EUR de la investitorii de pe Seedblink și și-a luat consilier un fost director regional al Unilever

Lanțul românesc de șaormerii Dristor Kebap anunță, luni, într-un comunicat transmis comunității antreprenoriale StartupCafe.ro, că a strâns deja 1,25 milioane EUR de la investitorii de pe platforma de multifinanțare SeedBlink și că a cooptat drept consilier un fost director regional al colosului internațional din industria bunurilor de larg consum Unilever.