Plecare de la una dintre televiziunile de știri din România. Cunoscuta realizatoare a unui talk-show politic confirmă despărțirea de post

Jurnalista Larisa Bernaschi a decis să părăsească Prima News, după mai bine de trei ani la această televiziune de știri, scrie vineri Pagina de Media.

Jurnalista prezenta de luni până joi, de la ora 18.00, emisiunea „România Politică”.

Larisa Bernaschi a confirmat, pentru Pagina de Media, despărțirea de postul de televiziune, însă a preferat să nu ofere alte detalii despre motivele care au stat la baza deciziei sau despre planurile ei profesionale.

Larisa Bernaschi are peste 10 ani de experienţă în jurnalism, cei mai mulţi în televiziune.

FOTO: Larisa Bernaschi / Facebook.com

Înainte de a ajunge la Prima News, jurnalista a fost reporter în grupul Antena, între 2020 şi 2023. Anterior, timp de aproape cinci ani, a lucrat la România TV, iar la începutul carierei a trecut şi la agenţia News.ro, Evenimentul şi Capital.

Prezentatoarea a venit Prima News în aprilie 2023, unde a realizat emisiunea „România Politică”.