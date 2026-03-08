Laszlo Balint, nervos după ce Oțelul a avut trei jucători eliminați și trei goluri anulate în meciul cu Hermannstadt: „E grav și nu este în totalitate vina noastră”

Laszlo Balint, antrenorul echipei Oțelul Galați, a fost foarte supărat după înfrângerea cu FC Hermannstadt, scor 0-2, din ultima etapă a sezonului regular din SuperLiga.

În partida de la Galați, gazdele au avut trei jucători eliminați (Bană ’45+5, Zivulic ’78, Iacob ’85) și trei goluri anulate (Luan ’45 și ’67, Zivulic ’51, toate pentru ofsaiduri).

„Zi neagră pentru noi! Pe lângă înfrângere, parcă din primele minute meciul a decurs de o manieră neagră pentru noi. Nici jocul nu a funcționat și a venit acel roșu al lui Bană, care a venit după un fault clar neacordat la Ciobanu.

Nu vreau să comentez arbitrajul, pentru mine este o premieră negativă și foarte greu întâlnești un asemenea meci în care echipa gazdă are trei goluri anulate și apoi trei eliminări.

Cea mai mare problemă e că terminăm sezonul regular de o asemenea manieră”, a declarat Laszlo Balint, citat de digisport.ro.

Laszlo Balint: „Înjumătățirea punctelor e nedreaptă pentru noi”

În urma acestui rezultat, Oțelul termină sezonul regular cu 41 de puncte și intră în play-out cu 21 de puncte (beneficiază de rotunjire).

În prima etapă, gălățenii vor primi vizita celor de la Csikszereda, iar Balint a vorbit despre cât de importante se pot dovedi a fi eliminările suferite de jucătorii săi.

„Suntem subțiri, cred că avem cel mai redus numeric lot. Eu cred că nu e deloc ușor de gestionat. Eu sunt aici și voi lupta până la final indiferent de ce se întâmplă. Înjumătățirea punctelor este nedreaptă pentru noi, sunt puncte câștigate. Diferența se reduce drastic și primul meci din play-out capătă o importanță foarte mare.

Și dacă va trebui să jucăm cu copii, eu promit că băieții o să lupte. Au fost situații similare și la Debeljuh, la fel ca la Bană, dar nu s-a acordat cartonaș galben. Repet, nu vreau să comentez arbitrajul, dar această limitare de opțiuni pentru meciul viitor este gravă și nu este în totalitate vina noastră”, a mai spus antrenorul celor de la Oțelul.