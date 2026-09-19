Lecturi de citit

Trump a făcut mai multe tranzacții decât tot Congresul la un loc : Bloomberg constată că președintele a tranzacționat mai mult decât toți membrii Congresului de la revenirea în funcție – susținând în același timp o interdicție privind tranzacționarea cu acțiuni de către congresmeni, dar care lui nu i se aplică. Majoritatea americanilor susțin interdicția privind tranzacționarea cu acțiuni de către legislatori. (Bloomberg)

Am cumpărat un ceas de lux contrafăcut de 500 de dolari. Nimeni nu a putut observa diferența : Alistair Charlton în subcultura Reddit QC-post a ceasurilor Rolex super-false – atât de bune încât nici măcar Rolex nu le-a observat. Industria replicilor de ceasuri se află în era „super-clonelor”. Urmând sfaturile de pe forumurile obscure de pe internet, am cumpărat trei falsuri ieftine, care erau suficient de bune pentru a trece drept reale – dar în cele din urmă de unică folosință. ( Wired )

„Flock City PD”: „Departamentul de poliție” fals, care a căutat persoane reale pe camere reale. Flock a creat un departament de poliție fals numit „Flock City PD”, pe care l-a folosit pentru a percheziționa o serie de cititoare automate de numere de înmatriculare în mai multe orașe din SUA, în timpul demonstrațiilor capacităților sistemului său de supraveghere. Conform înregistrărilor, poliția din Flock City a căutat pe camere reale persoane care țineau pancarte, „mulțimi”, persoane care purtau măști și multe altele (404 Media)

Hollywood-ul se teme de un viitor bazat pe inteligența artificială. China îl trăiește deja : industria cinematografică și video din China se află în mijlocul unei revoluții bazate pe inteligența artificială, iar la punctul zero se află micro-dramele care se desfășoară pe milioane de smartphone-uri. Tendințele legate de inteligența artificială care răstoarnă industria divertismentului din China ar putea fi un prevestitor al ceea ce va urma la Hollywood. Actorul Chen Yilong a semnat un contract în august, licențiindu-și fața către un studio de producție – rolul său este acum să stea în fața unei camere și să facă expresii la comandă. ( Los Angeles Times )