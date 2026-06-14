Lider AUR, despre desemnarea făcută de Nicușor Dan: „Din disperare încearcă să rupă niște liberali”

Senatorul Petrișor Peiu, numărul 2 din AUR, a calificat desemnarea de către președintele Nicușor Dan a șefului CJ Brașov pentru funcția de premier drept un gest „disperat”.

„Disperare. Efectul disperării. Știa toată lumea că nu are nicio șansă Eugen Tomac și din disperare încearcă să rupă niște liberali”, a declarat președintele Consiliului Național de Conducere al AUR pentru Cotidianul.

Liderul partidului condus de George Simion susține că „teoretic” un viitor Guvern Veștea are mai multe șanse să fie votat în Parlament.

„Dar are scopul această numire de a rupe din voturile PNL un număr de câteva zeci de voturi care adăugate la voturile PSD să permită trecerea unui guvern”, a apreciat Peiu.

El consideră că ambele propuneri făcute de șeful statului nu sunt potrivite.

„E un paravan pentru guvernul lui Nicușor Dan și, în același timp, e o persoană care nu are un profil politic foarte pronunțat”, a mai spus Peiu.

Președintele Nicușor Dan a anunțat, duminică dimineață, că Adrian Veștea, președintele CJ Brașov și prim-vicepreședinte PNL, este noul premier desemnat, după ce Eugen Tomac și-a depus mandatul.