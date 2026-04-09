Lideră în robotică, Japonia a pus acum ochii pe domeniul în care a rămas în urma Chinei și a SUA

Hisashi Matsumoto, ministrul japonez pentru transformare digitală, a declarat că țara insulară va deveni cel mai ușor loc din lume pentru dezvoltarea de aplicații de inteligență artificială (AI), datorită unor modificări legislative care înseamnă că organizațiile nu vor mai trebui să obțină consimțământul utilizatorilor pentru a utiliza anumite informații personale, relatează The Register.

Pentru a face posibil acest lucru, guvernul Japoniei a aprobat săptămâna aceasta amendamente la Legea privind protecția informațiilor personale, care elimină cerința consimțământului explicit (pe sistem „opt-in”) înainte de folosirea datelor personale.

Modificările se aplică doar datelor care prezintă un risc redus de încălcare a drepturilor persoanelor și atunci când dezvoltatorii le folosesc pentru a compila statistici în scopuri de cercetare. Chiar și datele legate de sănătate intră sub incidența acestor amendamente, dacă pot contribui la îmbunătățirea sănătății publice.

Scanările faciale sunt, de asemenea, permise. Amendamentele impun celor care colectează imagini faciale să explice modul în care gestionează datele, însă oferirea posibilității de retragere („opt-out”) nu va fi obligatorie.

Colectarea imaginilor copiilor cu vârsta sub 16 ani va necesita acordul părinților, iar un test al „interesului superior” va fi aplicat atunci când se analizează utilizarea datelor care descriu minori.

Ce mai prevede legea japoneză care să faciliteze dezvoltarea instrumentelor AI

Organizațiile care colectează date în mod eronat sau le folosesc cu rea-intenție pentru a prejudicia cetățenii vor fi sancționate cu amenzi echivalente cu profitul obținut din utilizarea necorespunzătoare a datelor. Guvernul Japoniei va introduce de asemenea amenzi pentru obținerea datelor prin mijloace frauduloase.

În schimb, în cazul unei scurgeri de date, organizațiile nu vor fi obligate să informeze cetățenii afectați dacă există un risc redus de prejudiciu pentru persoane.

Ministrul Matsumoto a declarat că țara are nevoie de această schimbare legislativă deoarece legile actuale reprezintă „un obstacol foarte mare în calea dezvoltării și utilizării inteligenței artificiale în Japonia”.

El a spus că acest lucru trebuie preîntâmpinat deoarece, fără acces la date, Japonia va avea dificultăți în a dezvolta și implementa aplicații utile de inteligență artificială.

În pofida reputației sale de centru major al roboticii și tehnologiei, Japonia a fost vizibil lentă în dezvoltarea unor modele de A.I., rămânând cu mult în urma SUA și a rivalului regional China.