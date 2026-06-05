Liderii din Liban, mesaj către Iran: E țara noastră, încetați să o mai folosiți ca mijloc de presiune pentru negocierile voastre

Premierul libanez Nawaf Salam a cerut vineri Iranului să înceteze să mai folosească ţara sa ca „mijloc de presiune” în negocierile cu Statele Unite pentru a pune capăt războiului din Orientul Mijlociu, relatează AFP și Agerpres.

„Dacă pot să-i spun Iranului un lucru, este acesta: aveţi milă de sudul nostru, încetaţi să-l trataţi (…) ca mijloc de presiune pentru a îmbunătăţi termenii negocierilor voastre”, a declarat premierul libanez într-o conferinţă de presă organizată pentru a face apel la sprijin pentru Liban.

Teheranul cere ca orice acord cu Washingtonul să includă încetarea ostilităţilor pe frontul libanez, unde Israelul luptă împotriva miliţiei şiite pro-iraniene Hezbollah.

Mesaj și către Hezbollah

La rândul său, preşedintele libanez Joseph Aoun a cerut vineri Iranului „să nu mai intervină” în ţara sa şi a transmis Hezbollah că diplomaţia este singura soluţie la conflictul cu Israelul.

„Aceasta nu este ţara voastră, este a noastră. Nu aveţi dreptul să vă amestecaţi în ţara noastră”, a declarat liderul libanez, adresându-se Iranului.

„Hezbollah trebuie să înţeleagă că nu există altă soluţie decât să se aşeze şi să discute, nu există nicio altă cale de a salva ceea ce a mai rămas decât prin negociere şi diplomaţie”, a adăugat el.

Libanul estimează că atacurile israeliene s-au soldat cu peste 3.500 de morţi după ce Hezbollah a antrenat ţara în războiul din Orientul Mijlociu pe 2 martie, lansând rachete asupra Israelului ca represalii la atacurile americano-israeliene soldate cu moartea ghidului suprem iranian, ayatollahul Ali Khamenei.