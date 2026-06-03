„Vreau să renunț la tenis chiar acum”. După ce a fost eliminată de la Roland Garros, numărul 1 mondial ia prin surprindere lumea sportului

Aryna Sabalenka a părut distrusă după înfrângerea surprinzătoare suferită miercuri în fața rusoacei Diana Shnaider, scor 6-3, 5-7, 0-6, în sferturile Roland Garros.

„Nu am niciun gând. Nicio emoție. Vreau să renunț la tenis chiar acum. Vom vedea peste câteva zile dacă reușesc să-mi revin mental și să mă pun din nou pe picioare”, a spus numărul 1 mondial, potrivit Eurosport România.

Diana Shnaider, cap de serie numărul 25, a reuşit miercuri o victorie senzaţională în sferturile de finală de la Roland Garros, revenind după ce a fost condusă cu un set şi două break-uri, pentru a o învinge pe Aryna Sabalenka cu 3-6, 7-5, 6-0 în 2 ore şi 12 minute. A pus astfel capăt seriei de şase semifinale consecutive la turneele de Grand Slam pentru favorita 1, scrie News.ro.

Shnaider, în vârstă de 22 de ani, a jucat primul său sfert de finală de Grand Slam şi a întâlnit-o pentru prima dată pe actuala nr. 1 mondial. În timp ce rafale de vânt băteau pe terenul Philippe-Chatrier, ea a făcut faţă condiţiilor meteorologice şi a gestionat situaţia, reuşind să ajungă în semifinalele unui turneu de Grand Slam pentru prima dată.

De la 6-3, 4-1 în dezavantaj, Shnaider a reuşit lovitură decisivă după lovitură decisivă cu forehand-ul ei, câştigând 12 din următoarele 13 game-uri şi ultimele 10 la rând de la 5-3. În schimb, Sabalenka şi-a pierdut controlul asupra jocului, acumulând 57 de erori neforţate — dintre care 17 doar în setul decisiv, prima dată când a pierdut un set cu 6-0 de la setul al treilea al meciului din turul doi de la Dubai din 2024 împotriva Donnei Vekic.

Shnaider, deţinătoare a cinci titluri în cadrul WTA Tour, a obţinut a doua victorie împotriva unei jucătoare din Top 10 din cele 16 întâlniri, şi prima de la victoria împotriva lui Coco Gauff în turul trei de la Toronto 2024.

Ea devine a doua cea mai tânără jucătoare activă care are o semifinală de Grand Slam în palmares – cea mai tânără, Mirra Andreeva, în vârstă de 19 ani, a ajuns şi ea în ultimele patru la Paris.

„Condiţii dificile din cauza vântului, prima dată când joc împotriva Arynei, super emoţionată”, a declarat Shnaider în interviul de pe teren. „Pentru prima dată în sferturile de finală, cu siguranţă sunt foarte emoţionată. Simt că, la început, am încercat să mă adaptez la jocul ei şi apoi la condiţii, la vânt. Încercam să-mi dau seama cum să joc. Am încercat doar să mă concentrez punct cu punct, fără să mă gândesc la scor. Mi-am spus: «E în regulă. Sunt condiţii dificile, ea e numărul 1 mondial. Voi încerca doar să dau tot ce pot până la final şi vom vedea cum merge. Voi încerca să lupt pentru fiecare punct şi să alerg după fiecare minge, ca să o trimit în teren.»”

Shnaider o va înfrunta pe o altă semifinalistă debutantă la Grand Slam, Maja Chwalinska, venită din calificări.

Va fi prima semifinală de la Roland Garros între jucătoare stângace din Era Open şi a treia la un turneu de Grand Slam, după victoria Monicăi Seles în faţa Martinei Navratilova la Wimbledon în 1992 şi victoria Petrei Kvitova în faţa Luciei Safářová la Wimbledon în 2014.