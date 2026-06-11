Liderul unei grupări religioase arestat în județul Cluj pentru viol și agresiune sexuală

Un bărbat în vârstă de 66 de ani, lider spiritual al unei grupări religioase din judeţul Cluj, a fost arestat preventiv pentru infracţiuni de viol şi agresiune sexuală asupra unor minore cu vârste între 15 şi 18 ani, profitând de poziţia de încredere pe care o avea în faţa acestora, a informat, miercuri seara, Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ), scrie Agerpres.

Arestarea bărbatului a survenit unor percheziţii domiciliare care s-au derulat miercuri la imobile ale bărbatului, situate în oraşul Huedin şi comuna Călăţele.

„La data de 10 iunie a.c., poliţiştii din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Cluj – Serviciul de Investigaţii Criminale au dispus măsura reţinerii faţă de un bărbat de 66 de ani, cercetat pentru săvârşirea infracţiunilor de viol şi agresiune sexuală. În fapt, la data de 10 iunie a.c., poliţiştii din cadrul Serviciului de Investigaţii Criminale au pus în executare două mandate de percheziţie domiciliară, la imobile situate în oraşul Huedin şi comuna Călăţele, ambele aparţinând persoanei în cauză. Din cercetările efectuate până în prezent a rezultat faptul că, în cursul anului 2023, profitând de poziţia de lider spiritual în cadrul unei grupări religioase pe care o coordona şi de încrederea pe care persoanele vătămate o aveau în acesta, bărbatul de 66 de ani, din comuna Călăţele, ar fi comis acte de natură sexuală asupra unei tinere, de 17 ani, fără consimţământul acesteia”, se arată în informarea transmisă de IPJ Cluj.

De asemenea, potrivit sursei citate, în perioada 2023-2024, acesta ar fi agresat sexual alte trei tinere cu vârste cuprinse între 15 şi 18 ani, prin atingeri cu caracter sexual, faptele fiind săvârşite în contextul unor întâlniri cu caracter religios organizate la domiciliul său.

În urma administrării probatoriului, poliţiştii au dispus măsura reţinerii pentru 24 de ore, iar procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Huedin a formulat propunere de arestare preventive. Propunerea a fost admisă de judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Judecătoriei Huedin şi a fost dispusă arestarea preventivă a bărbatului pentru o perioadă de 30 de zile.

Cercetările continuă sub coordonarea procurorului de caz, pentru documentarea întregii activităţi infracţionale.