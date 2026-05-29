Lidl a anunțat o nouă facilitate pentru clienții din București și Ilfov începând de ieri

Lanțul de magazine transmite că începând de joi, 28 mai, funcționalitatea Scan & Go din aplicația Lidl Plus devine disponibilă în toate magazinele Lidl din București și județul Ilfov, potrivit unui comunicat de presă al companiei.

Prin această funcționabilitate, „clienții Lidl pot scana produsele cu telefonul mobil, pe măsură ce le aleg de la raft. Articolele sunt adăugate automat într-un coș virtual în aplicația Lidl Plus, iar valoarea totală a cumpărăturilor poate fi urmărită în timp real, pe tot parcursul vizitei în magazin. Astfel, clienții pot pune produsele direct în coșul de cumpărături și pot gestiona mai ușor atât lista de produse, cât și bugetul alocat cumpărăturilor.”

Lanțul de magazine precizează că „extinderea serviciului marchează un nou pas în dezvoltarea soluțiilor digitale prin care Lidl simplifică experiența de cumpărături și le oferă clienților mai mult control asupra produselor alese și asupra valorii coșului de cumpărături.”

Lidl este liderul pieței comerțului alimentar din România conform cifrelor din 2024, scrie Economica. Compania are deschise peste 400 de magazine în România și urmează să deschidă alte 40 de magazine în acest an.

În acest sens, Lidl și-a bugetat investiții de 954 de milioane de lei, reinvestind integral profitul realizat în 2025.