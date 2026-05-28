Lidl anunță: Lăsăm în România tot profitul pentru o expansiune amplă

Retailerul german Lidl a înregistrat anul trecut afaceri cumulate, pentru toate firmele sale locale (Lidl Discount, Lidl Romania SCS si Lidl Romania SRL) de peste 27,3 miliarde de lei net, în creștere cu circa 10% față de 2024.

Lidl rămâne astfel liderul pieței românești de retail, în condițiile în care Kaufland, parte tot din grupul german Schwarz, aflat anul trecut pe locul 2, a trecut ușor de 20 miliarde lei.

Lidl anunță că reinvestește integral profitul realizat în 2025 în dezvoltarea locală, susținând un plan amplu de expansiune pentru 2026, care prevede deschiderea a peste 40 de magazine la nivel național.

Planul va duce la crearea a aproximativ 1.000 de noi locuri de muncă și la creșterea organică cu circa 10% a volumelor de marfă de la producătorii locali.

