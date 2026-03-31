Lights Off – Ce se întâmplă după ce stingem luminile și cum transformă Samsung Ora Pământului într-o experiență urbană

Pământul are nevoie să viseze. Măcar o oră pe an. Pornind de la această idee, Samsung lansează un proiect dedicat fotografiei de noapte și modului în care orașul capătă o nouă viață după lăsarea întunericului. Cu prilejul Orei Pământului (28 martie, 20:30 – 21:30), brandul i-a invitat pe ambasadorii din Team Galaxy să surprindă Bucureștiul altfel, prin lentilele noului Samsung Galaxy S26 Ultra.

Bucureștiul după apus: poveștile pe care le vezi doar când se sting luminile

Foto: Raul Jichici

Știi cum orașul capătă altă identitate noaptea? Cum luminile transferă străzilor o vibrație aproape poetică? Obișnuieam să ies în nopțile de vară să mă plimb pe străzile pe care le cunoșteam atât de bine, doar pentru a le redescoperi narând altfel de povești noaptea.

De aceea m-a intrigat inițiativa Samsung: proiectul pornește de la ideea că poți crea conținut spectaculos chiar și pe timp de noapte, atunci când lumina dispare. În contextul Orei Pământului, propune o schimbare de perspectivă asupra orașului, momentul în care luminile se sting devine o invitație la explorare și observație, încurajându-ne să redescoperim Bucureștiul într-un cadru diferit, mai calm și mai vizual. Mai cinematografic, dacă vreți. Și ce poate fi mai savuros decât să redescoperi, într-o altă lumină, ceea ce credeai că știi?”

Lights Off Map

Grădinile Cișmigiu. Ateneul Român. Calea Victoriei. Parcul Carol. Palatul Parlamentului. Pasajul Macca – Villacrosse. Sunt doar câteva exemple de locuri care se transformă noaptea. Unele domică, altele domolesc, altele se metamorfozează în scene de „film noir”. Bucureștiul de noapte e plin de surprise pentru ce care caută, cu răbdare, atenție și pasiune pentru detalii.

Campania „Lights Off” tocmai asta face: ne invită să observăm Bucureștiul dintr-o perspectivă diferită și să surprindem atmosfera nocturnă prin fotografie și video, folosind Samsung Galaxy S26 Ultra.

Ce merită din plin este faptul că, în cadrul proiectului, Samsung dezvoltă Lights Off Map, o hartă colaborativă cu locuri din București potrivite pentru fotografii de noapte, recomandate de ambasadorii de brand din Team Galaxy (Florin Toma, Christina One, Raul Jichici, Alex Trif) și de comunitățile lor. Harta reunește astfel perspective reale asupra orașului, ilustrate prin conținut foto și video realizat în timpul campaniei.

Inițiativa pornește de la momentul simbolic al Orei Pământului și îl transformă într-un context de explorare urbană și creativitate vizuală, în care utilizatorii sunt încurajați să descopere orașul într-un mod diferit și să creeze propriul conținut.

Foto: Christina One

Cum devine noaptea un canvas, iar Bucureștiul, o galerie de artă

Ora Pământului propune un gest simplu: stingem luminile. Dar dincolo de simbol, există o întrebare mai apetisantă: ce se întâmplă cu orașul în acel interval?

Plimbă-te, observă, fotografiază și surprinde momente care se transformă în amintiri. E o ocazie de a redescoperi farmecul urban chiar și atunci când lumina dispare, într-un ritm mai lent, mai atent, mai prezent.

Cu funcția Nightography de pe noul Galaxy S26 Ultra, fotografia de noapte nu mai e doar pentru profesioniști. Smartphone-ul tău devine unealtă creativă serioasă, pentru că permite capturarea de imagini și continut video clare chiar și în condiții de lumină scăzută. De la cadre urbane largi până la detalii surprinse de la distanță, conținutul evidențiază culori, texturi și stabilitate în filmare, chiar și în mișcare. Astfel, tehnologia devine un instrument care susține procesul creativ și permite realizarea de conținut relevant în contexte dificile de iluminare.

Foto: Florina Toma

De la moment simbolic la experiență personală

Ce face diferit proiectul Lights Off este tocmai această mutare de perspectivă. Nu e doar despre a participa la un gest global, ci despre a-l transforma într-o experiență personală.

Iar acum avem și tehnologia pe care o putem accesa ușor.Nightography, stabilizare avansată, zoom și editare AI – toate sunt funcții care permit realizarea de cadre clare chiar și în condiții de lumină scăzută. În același timp, aceste funcții sunt ușor de folosit, astfel încât oricine poate experimenta și crea conținut în mod similar.

Nightography (Low Light & Video): Cadre clare și culori vibrante, fără blur, chiar și când filmezi de la distanță sau în semi-întuneric.

Cadre clare și culori vibrante, fără blur, chiar și când filmezi de la distanță sau în semi-întuneric. SuperSteady si Horizontal Lock: Video-uri ultra-stabile, perfecte pentru momentele în mișcare.

Video-uri ultra-stabile, perfecte pentru momentele în mișcare. Zoom fără limite: Aduci orice obiect mai aproape, fără să pierzi din claritate.

Aduci orice obiect mai aproape, fără să pierzi din claritate. Photo Assist (AI Edit): Arată cât de ușor modifici pozele direct pe telefon: schimbi lumina (din zi în noapte) sau elimini obiecte nedorite pentru cadrul perfect.

Arată cât de ușor modifici pozele direct pe telefon: schimbi lumina (din zi în noapte) sau elimini obiecte nedorite pentru cadrul perfect. Audio Eraser: Elimină zgomotele de fundal din videoclipuri, pentru un sunet clar și focus pe subiect.

Interesant de încercat, nu?

Foto: Alex Trif

Un oraș care nu se stinge, ci se dezvăluie

Bucureștiul nu dispare când se sting luminile. Din contră, devine mai subtil, mai poetic, mai tăcut. Ba chiar, uneori, mai fotogenic.

Iar într-o oră în care totul pare să încetinească, ai ocazia să-l vezi fără filtrele obișnuite — fără agitație, fără lumină excesivă, fără grabă. Și, poate că exact atunci începe să arate cel mai bine.

Articol realizat în parteneriat cu Samsung