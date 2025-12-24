Lista arbitrilor din SuperLiga, desemnați pentru competițiile internaționale din 2026

FIFA a validat lista arbitrilor români desemnaţi de Comisia Centrală a Arbitrilor pentru competiţiile internaţionale în anul viitor, pe care se regăsesc 11 arbitri, 17 arbitri asistenţi, 12 arbitri VAR, 4 arbitri de futsal şi 3 arbitri de fotbal pe plajă, transmite News.ro.

Iată lista arbitrilor FIFA pentru anul 2026:

Arbitri: Istvan KOVACS, Marian BARBU, Radu PETRESCU, Horaţiu FEŞNIC, Andrei CHIVULETE, Rareş VIDICAN, Szabolcs KOVACS, Iuliana DEMETRESCU, Alina PEŞU, Ana Maria TERTELEAC, Roxana TIMIŞ

Arbitri asistenţi: Mihai MARICA, Mircea GRIGORIU, Ferencz TUNYOGI, Radu GHINGULEAC, Valentin AVRAM, George NEACŞU, Alexandru CEREI, Marius BADEA, Alexandru CORB, Adrian VORNICU, Roxana IVANOV, Daniela CONSTANTINESCU, Cătălina NAN, Diana FLOREA, Andreea ŞUŞCĂ, Ana PUŞCAŞU, Ilinca MAZGA

Arbitri VAR: Cătălin POPA, Ovidiu HAŢEGAN, Sebastian COLŢESCU, Sorin COSTREIE, Marcel BÎRSAN, Radu PETRESCU, Iulian DIMA, Andrei CHIVULETE, Florin ANDREI, Cristina TRANDAFIR, Iuliana DEMETRESCU, Alina PEŞU

Arbitri futsal: Vlad CIOBANU, Bogdan HANCEARIUC, Liviu CHIŢA, Laurenţiu DEACONU

Arbitri fotbal pe plajă: Attila BALINT, Liviu DÂRJAN, Laurenţiu PENTEK

Pe de altă parte, la finalul acestui an, mai mulţi oficiali şi-au încheiat activitatea pe terenul de joc conform regulamentului. Aceştia au fost onoraţi la ultimele partide, primind din partea CCA o plachetă.

Oficialii care şi-au încheiat activitatea sunt:

Arbitri: Mihai AMORĂRIŢEI (L2), Marius DIACONU, Octavian CIUCANU (L3)

Arbitri asistenţi: Vasile MARINESCU (FIFA), Ovidiu ARTENE (FIFA), Mihaela ŢEPUŞĂ (FIFA), Sebastian GHEORGHE, Daniel MITRUŢI, Mircea ORBULEŢ, Adrian POPESCU, Stelian SLABU (L1), Cristian VOICU, Doru ZAMFIR, Casian BĂLA (L2), Alexandru BLĂNARIU, Adrian PĂUNESCU, Daniel POPA, Cristian TĂNASE, Ioan GEORGIU (L3).