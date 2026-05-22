Listarea SpaceX, în atenția piețelor. Entuziasmul investitorilor vine cu întrebări privind riscurile

Posibila ofertă publică prin care acțiunile SpaceX ar putea ajunge pe bursa americană se numără printre cele mai așteptate și comentate evenimente bursiere ale anului. Dincolo de interesul ridicat al investitorilor, listarea ridică însă și o serie de întrebări, arată Claudiu Cazacu, consultant de strategie XTB România.

SpaceX ar putea fi evaluată la până la 1,75 trilioane de dolari, un reper foarte înalt pentru o companie cu venituri de 4,6 miliarde și pierderi de 4,3 miliarde în primul trimestru al anului. Datele se pot schimba, însă, în perioada următoare, în funcție de interesul investitorilor.

Claudiu Cazacu, consulting strategist, XTB Romania, Foto: XTB Romania

În 2025 veniturile au ajuns la 18,67 miliarde de dolari, cu o pierdere operațională de 2,59 miliarde de dolari. Deși nu este neobișnuit ca o companie să înregistreze pierderi la început, atunci când investițiile majore solicită capital, dar care ulterior va da roade, parametrii de evaluare estimată includ un scenariu foarte optimist.

Motoarele de creștere susțin evaluarea ridicată a SpaceX

Pentru a avea succes, centrele de date în spațiu au nevoie de metode noi încă netestate de construire și răcire, dar mai ales de un cost mult mai mic al lansărilor. Cifrele nu sunt suficiente pe baza costurilor rachetelor actuale. Racheta gigant Starship V3 este elementul cheie, însă succesul său e încă nevalidat. Lansările au fost amânate de mai multe ori, cea mai recentă dintre ele fiind anulată chiar astăzi.

Motorul principal de profit este divizia Starlink, care oferă 60% din veniturile companiei și a crescut cu 32% în primul trimestru. Estimarea pentru întreg anul este de 15 miliarde de dolari, însă creșterea în segmente noi de piață va veni cu volume mari dar marje în scădere. Evaluări pornind de la venituri și scenarii de profitabilitate ușor peste medie pentru segmentele care compun Spacex, divizia de rachete, cea de Internet, centre de date și X, fostul Twitter, conduc la un interval de 650 – 700 de miliarde de dolari. Pentru a duce capitalizarea peste aceasta zonă, transferul de fascinație dinspre AI către centre de date non-terestre și stabilirea de baze Pe Marte sau, mai recent, pe Lună, girate de personalitatea amplă a lui Musk, este necesar.

Prima de evaluare pentru că Elon Musk conduce compania e evaluată de investitorul Ross Gerber la 1 trilion de dolari, o valoare cu totul subiectivă care încearcă, însă, să ilustreze amploarea influenței încrederii pe care o are publicul investitor în persoana și personalitatea fondatorului. Pe de altă parte, acesta este și unul dintre riscurile cheie: sănătatea și un nivel de activitate optimă a lui Elon Musk sunt esențiale pentru viabilitatea companiei.

Lipsa motivației financiare nu ar putea fi invocată, în orice caz: Elon Musk ar urma să devină primul trilionar al planetei, cu o avere de peste 1000 de miliarde de dolari, de peste 3 ori mai mare decât a lui Larry Page de la Google, aflat pe locul al doilea. Repere generoase de recompensare la atingerea unor niveluri de capitalizare ale companiei și repere de producție completează stimulentele.

Ofertă record care ar putea testa lichiditatea piețelor

Pentru piețe, însă, apar câteva semne de întrebare. Oferta este uriașă, estimată la 75 de miliarde de dolari, un nivel record. Având în vedere suprasubscrierea care se întâmplă de obicei, 200-300 de miliarde de dolari ar putea fi alocate în această etapă.

Va absorbi oferta, oare, lichiditatea, lăsând în dificultate alte IPO-uri și punând presiune pe burse în general? Întrebarea se referă și la bursa din SUA, dar și la cea europeană. În plus, urmează probabil atât ofertele publice pentru OpenAI și Anthropic, care ar putea absorbi în total spre 100 de miliarde de dolari sau mai mult. Capitalul ar putea alege să migreze spre atractorii cei mai vizibili și promițători, companiile din domeniul AI, în detrimentul segmentul tech deja listat, cu vulnerabilitate pentru giganții din IT. Piața, care a digerat până acum efectul creșterii petrolului, dă semne de ezitare. Nvidia a raportat rezultate excepționale, cu toate acestea acțiunile au scăzut. Tentația marcării unor profituri în special acolo unde creșterile au fost ample ar putea impulsiona volatilitatea în apropierea datei listării.

În plus, regulile au fost modificate pentru a permite includerea mai rapidă în indici a companiilor mari. Aceasta înseamnă că, automat, cei care dețin fonduri ETF și cei care investesc ulterior în ele vor redirecționa o parte din resurse către SpaceX. Pentru aceștia, ar fi de dorit ca nivelul de evaluare să fie ”la rece”, cât mai rațional posibil. Entuziasmul din jurul ofertei și multiplii vehiculați de evaluare sugerează că asta nu va fi ușor, mai adaugă Claudiu Cazacu, consultant de strategie XTB România.