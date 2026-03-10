LIVE – Conferința Anuală de Taxe PwC 2026: Reforma instituțională și strategia de control – dialog cu președintele ANAF Adrian Nica

Noile schimbări fiscale din România, direcțiile actuale ale controalelor Autorității Naționale de Administrare Fiscală (ANAF) și rolul tot mai puternic al tehnologiei în funcția fiscală sunt cele trei teme mari ale celei de-a 22-a ediții a Conferinței Anuale de Taxe PwC România, care are loc pe 10 martie.

Primul panel al conferinței îl are ca invitat special pe Adrian Nica, președintele ANAF, care va dialoga cu Daniel Anghel, Country Managing Partner PwC România, și Ruxandra Târlescu, Partener și Lider al Departamentului de Consultanță Fiscală și Juridică PwC România, despre reforma instituțională și strategia de control a ANAF în acest an.

Panelul va fi transmis LIVE pe Hotnews.ro începând cu ora 9:15.

Articol susținut de PwC România