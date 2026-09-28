LIVE de la 21:45. România – Bosnia, meci crucial în Liga Națiunilor » Hagi a schimbat toată echipa!

Duelul cu Bosnia va reprezenta primul meci oficial al lui Gică Hagi pe teren propriu de la revenirea pe banca echipei naționale, însă acesta se va desfășura fără spectatori, după pedeapsa primită de FRF.

„Tricolorii” vin după eșecul din Suedia, scor 1-2, în timp ce Bosnia a remizat, 0-0, la Varșovia, cu Polonia. Hagi a decis să lase nume importante în afara lotului, la acest meci, printre care Ianis Hagi, Rațiu, Man sau Drăgușin.

România și Bosnia se întâlnesc luni seară, în etapa #2 din Liga Națiunilor. Partida se joacă de la ora 21:45 și va fi difuzată în direct pe Antena 1.

Toate informațiile, în format LiveText pe GOLAZO.ro.