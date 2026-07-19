LIVE. Franța – Anglia, meciul pentru bronz la CM 2026. Repriză incredibilă: scor-șoc la Miami!
GOLAZO.ro
Franța și Anglia se întâlnesc ACUM, în finala mică a Campionatului Mondial. Meciul este liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Antena 1 și AntenaPlay.
Echipele de start:
- Franța: Maignan – Gusto, Konate, Lacroix, T. Hernandez – Zaire-Emery, Rabiot – Olise, Cherki, Doue – Mbappe
- Selecționer: Didier Deschamps
- Anglia: Henderson – Quansah, Konsa, Guehi, Spence – Rice – Saka, Eze, Rogers, Rashford – Toney
- Selecționer: Thomas Tuchel
- Arbitru: Jesús Valenzuela Sáez
- Stadion: Miami Stadium
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