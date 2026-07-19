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Declan Rice sărbătorește golul său cu căpitanul Marcus Rashford în finala mică a Cupei Mondiale 2026. Foto: Martin Rickett / PA Images / Profimedia
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LIVE. Franța – Anglia, meciul pentru bronz la CM 2026. Repriză incredibilă: scor-șoc la Miami!

GOLAZO.ro
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Franța și Anglia se întâlnesc ACUM, în finala mică a Campionatului Mondial. Meciul este liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Antena 1 și AntenaPlay.

Echipele de start:

  • Franța: Maignan – Gusto, Konate, Lacroix, T. Hernandez – Zaire-Emery, Rabiot – Olise, Cherki, Doue – Mbappe
  • Selecționer: Didier Deschamps
  • Anglia: Henderson – Quansah, Konsa, Guehi, Spence – Rice – Saka, Eze, Rogers, Rashford – Toney
  • Selecționer: Thomas Tuchel
  • Arbitru: Jesús Valenzuela Sáez
  • Stadion: Miami Stadium

Urm[re;te LIVETEXT pe GOLAZO.ro.