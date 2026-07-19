LIVE. Franța – Anglia, meciul pentru bronz la CM 2026. Repriză incredibilă: scor-șoc la Miami!

Franța și Anglia se întâlnesc ACUM, în finala mică a Campionatului Mondial. Meciul este liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Antena 1 și AntenaPlay.

Echipele de start:

Franța: Maignan – Gusto, Konate, Lacroix, T. Hernandez – Zaire-Emery, Rabiot – Olise, Cherki, Doue – Mbappe

Maignan – Gusto, Konate, Lacroix, T. Hernandez – Zaire-Emery, Rabiot – Olise, Cherki, Doue – Mbappe Selecționer: Didier Deschamps

Didier Deschamps Anglia: Henderson – Quansah, Konsa, Guehi, Spence – Rice – Saka, Eze, Rogers, Rashford – Toney

Henderson – Quansah, Konsa, Guehi, Spence – Rice – Saka, Eze, Rogers, Rashford – Toney Selecționer: Thomas Tuchel

Thomas Tuchel Arbitru: Jesús Valenzuela Sáez

Jesús Valenzuela Sáez Stadion: Miami Stadium

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