LIVE. România – Țara Galilor se joacă ACUM! Atmosferă incendiară în Ghencea: aproape 20.000 de fani la primul meci de acasă cu Hagi pe bancă

România și Țara Galilor se întâlnesc acum, într-o partidă amicală, pe Stadionul Steaua.

Partida din această seară reprezintă al doilea test al „tricolorilor” sub comanda lui Gică Hagi, însă primul pe teren propriu, în fața propriilor suporteri.

Meciul poate fi urmărit în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Prima TV, de la ora 20:45.

Mai multe informații pe GOLAZO.ro