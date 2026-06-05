Lovitură de teatru la Roland Garros. A abandonat chiar înainte de semifinala carierei

Italianul Flavio Cobolli îl va înfrunta pe germanul Alexander Zverev în finala masculină de la Roland Garros, după ce conaţionalul său, Matteo Arnaldi, s-a retras din competiţie înaintea semifinalelor din cauza unei afecţiuni virale, scrie News.ro.

Arnaldi, care s-a calificat pentru prima dată în semifinalele unui turneu de Grand Slam după ce compatriotul său italian Matteo Berrettini s-a retras din cauza unei accidentări în timpul meciului din sferturile de finală, urma să-şi înfrunte bunul prieten vineri seara pe terenul Philippe-Chatrier.

Jucătorul în vârstă de 25 de ani a declarat că a luat această decizie dificilă după ce a vomitat joi noaptea.

Cobolli a ajuns în prima sa semifinală de Grand Slam după ce l-a învins în patru seturi pe Felix Auger-Aliassime, cap de serie numărul patru.

Acum îl va înfrunta pe Zverev pentru a cincea oară (1-3), iar câştigătorul va obţine primul său titlu de Grand Slam.