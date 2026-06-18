Lovitură pentru România TV: Pentru ce trebuie să plătească o amendă de 10.000 de lei

Tribunalul Prahova a respins definitiv apelul RTV HD împotriva amenzii Autorității Electorale Permanente (AEP), stabilind că interdicția privind publicarea datelor exit-poll înainte de închiderea urnelor se aplică și presei online.

România TV a fost sancționată de AEP după ce site-ul romaniatv.net a publicat de șapte ori date exit-poll în timpul scrutinului din 24 noiembrie 2024, potrivit Paginademedia.ro.

Televiziunea a contestat amenda de 10.000 de lei în instanță.

În fața instanței, RTV HD a susținut că site-ul este operat de o altă companie și că legea nu se aplică presei scrise online. Avocații au invocat prevederile Legii nr. 370/2004 pentru a argumenta că regulile privind campania electorală vizează exclusiv serviciile de programe audiovizuale.

Judecătoria Ploiești a respins argumentele, reținând că ambele firme au aceiași conducere și că „mijloacele utilizate în campania electorală pot fi variate, nefiind limitate la serviciile de programe audiovizuale (putând include, aşadar, presa scrisă din mediul online)”.

Cererea de înlocuire a amenzii de 10.000 de lei cu un avertisment a fost respinsă. Instanța a subliniat că informațiile au fost publicate în mod repetat și că „petenta trebuie să fie conştientă de responsabilitatea pe care aceasta o are faţă de cei care citesc articolele publicate” în decizia definitivă pronunțată la 9 iunie.