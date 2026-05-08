Lucescu, Nadia, Schumacher, Halep, Doroftei și JLo – în Licitația „All Stars Game” de la Artmark. Legendele din muzică și sport devin patrimoniu

Casa de Licitații A10 by Artmark organizează licitația „All Stars Game”. Licitația de Sport și Muzică. Vin astfel în atenția publicului obiecte de colecție cu valoare istorică și emoțională excepțională, dar și o importantă componentă caritabilă și educațională. Pe fondul marilor competiții internaționale, evenimentul reunește obiecte semnate de nume importante din sportul românesc și mondial.

Unul dintre momentele centrale ale evenimentului Artmark este dedicat lui Mircea Lucescu, nume emblematic al fotbalului românesc și internațional, a cărui dispariție recentă a amplificat interesul publicului și al colecționarilor pentru obiectele care îi poartă semnătura. Licitația „All Stars Game” include două fotografii cu Mircea Lucescu, semnate olograf, și un tricou al Echipei Naționale a României cu autograful fostului antrenor – piese care transformă memoria sportivă într-un patrimoniu de colecție. Pentru iubitorii fotbalului, aceste obiecte devin nu doar suveniruri, ci adevărate fragmente din istoria sportului.

Un segment distinct al licitației marchează un alt moment de referință pentru istoria sportului autohton: aniversarea a 40 de ani de la finala Cupei Campionilor Europeni din 1986, când Steaua București a câștigat trofeul în fața FC Barcelona, performanță unică în fotbalul românesc. Licitația Artmark include mai multe loturi cu articole semnate de membri ai echipei Stelei din acel moment, dar și fanionul „Steaua-Barcelona”, 1986, oferind colecționarilor ocazia de a recupera simbolic fragmente dintr-o perioadă ce continuă să definească identitatea sportivă a României.

Un alt capitol special al licitației este dedicat Nadiei Comăneci, în contextul în care anul 2026 a fost declarat oficial „Anul Nadia Comăneci” pentru a marca împlinirea a 50 de ani de la momentul istoric din 18 iulie 1976, când gimnasta română obținea, la Montreal, primul 10 perfect din istoria gimnasticii olimpice. Jumătatea de secol de la performanța care a schimbat definitiv istoria sportului mondial este celebrată în aceste luni prin evenimente speciale.

Chiar în ziua în care are loc „Gala Nadia 50” (29 mai, de la ora 12.00), Artmark aduce în licitație fotografii rare și imagini de arhivă de la Montreal, semnate olograf de Nadia Comăneci – mărturii ale unuia dintre cele mai importante momente din istoria României moderne.

Licitația „All Stars Game” aduce încă o surpriză de proporții pentru colecționarii de memorabilia: echipamentul purtat de Leonard Doroftei în celebra partidă disputată împotriva lui Paul Spadafora, în data de 17 mai 2003, meci pentru unificarea titlurilor mondiale WBA și IBF. Obiectul are nu doar o puternică valoare sportivă și simbolică, ci și una umanitară: fondurile obținute din vânzarea acestui lot vor fi donate către Crucea Roșie Română, pentru susținerea proiectului „Clinica Medicală Mobilă pentru copii”. România continuă să înregistreze una dintre cele mai ridicate rate ale mortalității infantile din Uniunea Europeană, iar în multe comunități rurale accesul copiilor la servicii medicale preventive rămâne extrem de dificil.

„Am donat acest echipament, pentru că el va aduce un zâmbet sau o bucurie cuiva. Este echipamentul din meciul meu cu Spadafora, care a fost o seară magică atât pentru mine, cât și pentru iubitorii boxului, pentru că România a fost la înălțime și am arătat americanilor de ce suntem în stare. Cred cu adevărat în cauza Crucii Roșii: când nu poți duce copiii la spital poți aduce spitalul la copii. Dacă nu ar fi fost o cauză nobilă, acest echipament nu ar fi plecat niciodată din casa familiei Doroftei. Aveți ocazia să puneți mâna pe el!”, declară fostul pugilist Leonard Doroftei, campion mondial WBA.

Totodată, o parte importantă a fondurilor atrase în cadrul licitației va susține realizarea primului Muzeu de Istoria Sportului din Prahova, un proiect dedicat patrimoniului sports memorabilia din România, inițiat de Radu Simonescu – unul dintre susținătorii programului prin care Municipiul Ploiești a primit, în 2024, titlul de Capitala Tineretului din România. Proiectul își propune să transforme pasiunea pentru sport într-un spațiu de educație, memorie și inspirație pentru noile generații.

Licitația „All Stars Game” de la Artmark este completată de o selecție spectaculoasă de loturi care reunesc nume legendare din sport și muzică: o replică a căștii Ferrari purtate de Michael Schumacher – model Grand Prix 2006 – cu vizor semnat olograf de celebrul pilot de Formula 1, o șapcă cu semnătura lui Charles Leclerc – actualul star Ferrari, precum și un tricoul al acestuia, Puma Scuderia Ferrari 2022, înrămat, o minge Roland Garros, supradimensionată, cu un autograf oferit de Simona Halep, dar și piese de colecție din zona muzicii: o chitară electrică purtând semnăturile membrilor trupei Led Zeppelin (Robert Plant, Jimmy Page și John Paul Jones), precum și discul „This Is Me… Now”, cu autograf de la Jennifer Lopez. Astfel, „All Stars Game” devine o întâlnire unică între performanța sportivă și cultura pop globală, într-un format de licitație care transformă admirația publicului în patrimoniu de colecție.

Prin această licitație, Artmark propune publicului nu doar un eveniment de colecție, ci și un model de implicare culturală și socială, în care patrimoniul sportiv devine resursă pentru educație, solidaritate și construcție comunitară. Toate aceste obiecte de colecție, alături de alte peste 200 de articole memorabilia, pot fi descoperite atât în catalogul licitației publicat online pe site-ul Artmark, cât și în expoziția cu intrare liberă, deschisă începând de astăzi la Palatul Cesianu-Racoviță din Capitală (str. C.A. Rosetti nr. 5) — programul de vizită este, ca de obicei, de luni până duminică, în generosul interval orar 10.00-20.00. Pot participa la licitație toți cei care au un cont de colecționar activ pe site-ul Casei A10 by Artmark, cont ce poate fi realizat în câțiva pași simpli, prin completarea unui formular online.

